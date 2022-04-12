В приграничных с Украиной районах РФ из-за колонн техники оккупантов усилили полицейский режим – Генштаб ВСУ

"Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей РФ под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что одновременно оккупанты "с целью усиления группировки" ускоренно готовят младших специалистов, проводят "слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы".

"Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 апреля в Белгородской области была зафиксирована большая колонна военной техники оккупантов, CNN выяснила, что колонна направляется в сторону Донбасса.

Российские оккупанты передвигаются по Украине колонны, которые периодически уничтожают украинские военные.