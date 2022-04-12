В приграничных с Украиной районах РФ из-за колонн техники оккупантов усилили полицейский режим – Генштаб ВСУ

"Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей РФ под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что одновременно оккупанты "с целью усиления группировки" ускоренно готовят младших специалистов, проводят "слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы".
"Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 апреля в Белгородской области была зафиксирована большая колонна военной техники оккупантов, CNN выяснила, что колонна направляется в сторону Донбасса.
Российские оккупанты передвигаются по Украине колонны, которые периодически уничтожают украинские военные.
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля и захватила часть территории на севере, юге и востоке. В начале апреля украинская армия вернула под свой контроль северные области Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля говорил, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.