После масштабного вторжения в Украину оккупанты только в одну больницу Донецка привезли 1200 тел – Генштаб ВСУ

"С целью оперативного пополнения потерь подразделений своих войск оккупационная власть объявила в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, в Алчевске Луганской области "с началом боевых действий среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек".
"В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", – отметили в Генштабе.
Мобилизованных в ОРДЛО украинцев российские оккупанты используют в качестве патрулей на временно захваченных территориях Запорожской области, отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля, когда началось масштабное вторжение РФ в Украину, российские войска потеряли, по данным Генштаба ВСУ, около 19,5 тыс. человек личного состава, сотни танков и других бронемашин, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем и другой военной техники включительно с катерами и кораблями.