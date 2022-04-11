После масштабного вторжения в Украину оккупанты только в одну больницу Донецка привезли 1200 тел – Генштаб ВСУ

"С целью оперативного пополнения потерь подразделений своих войск оккупационная власть объявила в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в Алчевске Луганской области "с началом боевых действий среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек".

"В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", – отметили в Генштабе.

Мобилизованных в ОРДЛО украинцев российские оккупанты используют в качестве патрулей на временно захваченных территориях Запорожской области, отметили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)