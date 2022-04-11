"Не время для отговорок". Глава МИД ФРГ заявила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы защитить себя от РФ

Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Совета Европы.
"Эти ужасные кадры, эти ужасы, которые мы видим каждый день, дают понять, что Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защитить себя, – сказала Бербок. – Ясно одно: Украине нужно больше военной техники, прежде всего тяжелого вооружения. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматизма, в первую очередь когда речь идет о запчастях и обучении".
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил 7 апреля, что ЕС предоставит Украине военную помощь на дополнительные €500 млн.
"После быстрого одобрения это позволит довести до €1,5 млрд сумму поддержки, уже предоставленную ЕС на военное оборудование для Украины", – отметил Мишель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 10 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. "Оккупанты осуществляют перемещение батальонно-тактических групп [...] в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей [РФ]", – говорится в сообщении.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Того же дня Европарламент призывал продолжать и увеличивать поставки оружия Украине, чтобы страна могла эффективно защищаться от вторжения России.