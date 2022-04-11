В РФ раненых солдат убеждают возвращаться на войну, распространяя фейки об "успехах" армии – разведка

По данным разведки, военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда".
"Российские госпитали переполнены военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях на территории Украины, с ранениями различной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды", – подчеркивают в ГУР.
В этом спецвыпуске размещены постановочные фотографии радости "освобожденных" украинцев, материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиянами войны против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 апреля, составили около 19,5 тыс. личного состава, 725 танков, 154 самолета, 137 вертолетов, 347 артиллерийских систем и другое.
Из-за потерь личного состава и техники оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, сообщил 10 апреля Генштаб ВСУ.