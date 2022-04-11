В РФ раненых солдат убеждают возвращаться на войну, распространяя фейки об "успехах" армии – разведка

По данным разведки, большинство раненых солдат РФ не желают возвращаться в зону боевых действий Фото: depositphotos.com

По данным разведки, военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда".

"Российские госпитали переполнены военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях на территории Украины, с ранениями различной тяжести. Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды", – подчеркивают в ГУР.

В этом спецвыпуске размещены постановочные фотографии радости "освобожденных" украинцев, материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиянами войны против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)