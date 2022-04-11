За сутки российские оккупанты потеряли около 200 человек – Генштаб ВСУ

Ориентировочные данные (из-за интенсивных боевых действий подсчеты затруднены) о потерях противника:

Потери российских оккупантов по состоянию на 10 апреля составляли 19,3 тыс. человек личного состава и 722 танка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.