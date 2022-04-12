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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В армии РФ вводят уголовную ответственность за отказ участвовать в "спецоперации" – Центр оборонных реформ

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В СМИ появлялись сообщения о том, что российские военнослужащие отказывались ехать воевать в Украину
В СМИ появлялись сообщения о том, что российские военнослужащие отказывались ехать воевать в Украину
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны РФ обновило текст контракта для военнослужащих, добавив в него положения, которые устанавливают уголовную ответственность за отказ от участия в "спецоперации" на территории Украины. Об этом 9 апреля в комментарии Guildhall со ссылкой на источник в разведке сообщил глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

"Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в "спецоперации" на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса РФ (отказ от выполнения приказа)", – отметил Данилюк.

За время полномасштабной войны в Украине в СМИ появились сообщения о том, что российские военнослужащие и сотрудники Росгвардии отказывались ехать воевать. Юрист Максим Гребенюк рассказал 6 апреля, что получил около 40 обращений от тех, кто не хочет участвовать во вторжении в Украину, но опасается увольнения или уголовного преследования.

"Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение. Военнослужащих просто ставят перед фактом – едем туда, открываем огонь там", – сказал Гребенюк.

Он пояснил, что хотя в российском Уголовном кодексе есть ряд статей о преступлениях против военной службы, к возможному преследованию за отказ воевать с Украиной можно подвести лишь одну из них – статью 332 УК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В феврале отряд ОМОН из Краснодара в составе 12 человек отказался ехать в Украину, сообщал российский юрист и руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Их вернули в Краснодар, а после служебной проверки уволили. Все омоновцы подали иски о незаконном увольнении, но позже девять из них отозвали жалобы, писала "Медиазона".

12 марта "Ґрати" со ссылкой на источник писали, что воевать отказались около 80 российских морпехов (среди них были контрактники и срочники) – они попали в зону боевых действий в Херсонской области, часть оказалась под минометным обстрелом, после чего многие написали рапорта об отказе от участия в "спецоперации". По информации издания, тех военнослужащих, у кого был подписан контракт, несмотря на рапорт, задействовали в войне.

В конце марта отказалась воевать часть контрактников 4-й гвардейской военной базы в Цхинвали, где служат как россияне, так и жители оккупированного Россией грузинского региона Южная Осетия, сообщало управление стратегических коммуникаций ВСУ. По данным СМИ, около 300 человек вернулись в Цхинвали.

4 апреля стало известно, что еще в начале войны участвовать в боях отказались 11 омоновцев из Хакасии – они были на учениях на западе России и в Беларуси, из амуниции у них были только орудия для подавления протестов (щиты и дубинки), при этом они попали под обстрел из тяжелого вооружения. Семеро были ранены, один пропал без вести, утверждает корреспондент издания "Новый Фокус" Михаил Афанасьев.

В апреле "Псковская губерния" написала о 60 военных, которые отказались воевать. Их после первых дней войны вывели в Беларусь, после чего они вернулись в место дислокации – в Псков. Сейчас большую часть из них увольняют, а некоторым угрожают уголовным делом.

Теги: Россия, Александр Данилюк, военные, министерство обороны РФ, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, Росгвардия
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