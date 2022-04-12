В армии РФ вводят уголовную ответственность за отказ участвовать в "спецоперации" – Центр оборонных реформ

"Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в "спецоперации" на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса РФ (отказ от выполнения приказа)", – отметил Данилюк.
За время полномасштабной войны в Украине в СМИ появились сообщения о том, что российские военнослужащие и сотрудники Росгвардии отказывались ехать воевать. Юрист Максим Гребенюк рассказал 6 апреля, что получил около 40 обращений от тех, кто не хочет участвовать во вторжении в Украину, но опасается увольнения или уголовного преследования.
"Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение. Военнослужащих просто ставят перед фактом – едем туда, открываем огонь там", – сказал Гребенюк.
Он пояснил, что хотя в российском Уголовном кодексе есть ряд статей о преступлениях против военной службы, к возможному преследованию за отказ воевать с Украиной можно подвести лишь одну из них – статью 332 УК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В феврале отряд ОМОН из Краснодара в составе 12 человек отказался ехать в Украину, сообщал российский юрист и руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Их вернули в Краснодар, а после служебной проверки уволили. Все омоновцы подали иски о незаконном увольнении, но позже девять из них отозвали жалобы, писала "Медиазона".
12 марта "Ґрати" со ссылкой на источник писали, что воевать отказались около 80 российских морпехов (среди них были контрактники и срочники) – они попали в зону боевых действий в Херсонской области, часть оказалась под минометным обстрелом, после чего многие написали рапорта об отказе от участия в "спецоперации". По информации издания, тех военнослужащих, у кого был подписан контракт, несмотря на рапорт, задействовали в войне.
В конце марта отказалась воевать часть контрактников 4-й гвардейской военной базы в Цхинвали, где служат как россияне, так и жители оккупированного Россией грузинского региона Южная Осетия, сообщало управление стратегических коммуникаций ВСУ. По данным СМИ, около 300 человек вернулись в Цхинвали.
4 апреля стало известно, что еще в начале войны участвовать в боях отказались 11 омоновцев из Хакасии – они были на учениях на западе России и в Беларуси, из амуниции у них были только орудия для подавления протестов (щиты и дубинки), при этом они попали под обстрел из тяжелого вооружения. Семеро были ранены, один пропал без вести, утверждает корреспондент издания "Новый Фокус" Михаил Афанасьев.
В апреле "Псковская губерния" написала о 60 военных, которые отказались воевать. Их после первых дней войны вывели в Беларусь, после чего они вернулись в место дислокации – в Псков. Сейчас большую часть из них увольняют, а некоторым угрожают уголовным делом.