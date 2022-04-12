В армии РФ вводят уголовную ответственность за отказ участвовать в "спецоперации" – Центр оборонных реформ

"Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в "спецоперации" на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса РФ (отказ от выполнения приказа)", – отметил Данилюк.

За время полномасштабной войны в Украине в СМИ появились сообщения о том, что российские военнослужащие и сотрудники Росгвардии отказывались ехать воевать. Юрист Максим Гребенюк рассказал 6 апреля, что получил около 40 обращений от тех, кто не хочет участвовать во вторжении в Украину, но опасается увольнения или уголовного преследования.

"Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение. Военнослужащих просто ставят перед фактом – едем туда, открываем огонь там", – сказал Гребенюк.

Он пояснил, что хотя в российском Уголовном кодексе есть ряд статей о преступлениях против военной службы, к возможному преследованию за отказ воевать с Украиной можно подвести лишь одну из них – статью 332 УК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)