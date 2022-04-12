Появилось видео с большой колонной техники армии РФ. CNN выяснила, что оккупанты направляются на Донбасс

CNN геолоцировала видео с оккупантами и выяснила, что техника россиян снята возле поселка Матвеев Курган и направляется на северо-запад, в сторону Донбасса.
От Матвеева Кургана Ростовской области до границы Украины (Донецкая область) – менее 20 километров.
Видео, на котором изображена колонна российской техники, похожая на фото с материала CNN, есть в Telegram-канале российских пропагандистов "Денацификация UA". Ролик опубликован 11 апреля.
На бронетранспортерах, в частности, нарисована буква V – один из символов агрессии России против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля и захватила часть территории на севере, юге и востоке. В начале апреля украинская армия вернула под свой контроль северные области Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля говорил, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.