Появилось видео с большой колонной техники армии РФ. CNN выяснила, что оккупанты направляются на Донбасс

CNN геолоцировала видео с оккупантами и выяснила, что техника россиян снята возле поселка Матвеев Курган и направляется на северо-запад, в сторону Донбасса.

От Матвеева Кургана Ростовской области до границы Украины (Донецкая область) – менее 20 километров.

Видео, на котором изображена колонна российской техники, похожая на фото с материала CNN, есть в Telegram-канале российских пропагандистов "Денацификация UA". Ролик опубликован 11 апреля.

На бронетранспортерах, в частности, нарисована буква V – один из символов агрессии России против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)