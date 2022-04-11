В Крыму среди оккупантов ходит информация, что на полуостров могут зайти украинские войска – Генштаб ВСУ

"Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым распространяется информация, что Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и захода на Крымский полуостров", – сказано в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области", при этом "в подразделениях противника наблюдаются не единичные случаи дезертирства".

"Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого распространяют информационные бюллетени, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственно, обоснование так называемой специальной военной операции российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий, в соответствии с нормами и правилами, установленными в РФ, распространяют информацию о российских Telegram-каналах, в которых распространяется якобы "достоверная" информация", – объяснили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)