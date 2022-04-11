Российские оккупанты уничтожили в Украине около 300 больниц

В Чернигове несколько больниц с прямым попаданием российских снарядов не подлежат восстановлению, заявил глава Минздрава Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"Ракетными и авиационными ударами по нашей территории Россия уничтожила уже сотни инфраструктурных объектов, которые обеспечивали нормальную экономическую и социальную жизнь в Украине. Российские ракеты и авиация разрушают нефтебазы, склады с продуктами, аэропорты, вокзалы, производственные предприятия, университеты. Одних только образовательных объектов уничтожено уже 938. Больниц – почти 300. Это сознательная тактика российских войск, а не что-то случайное", – сказал Зеленский.

Целенаправленное или случайное нападение на медицинские учреждения считается военным преступлением, но это не останавливает россиян, написал в Facebook нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Российские фашисты уничтожают не только уже построенные объекты. Но и те, которые мы планировали построить для оказания медицинской помощи по европейским стандартам... Летом прошлого года по программе "Большое строительство" в Краматорске [Донецкой области] началось возведение многопрофильной областной больницы. Планировали уникальный медицинский центр: 19 отделений, которые ежедневно принимали бы более 600 пациентов, медицинский городок для медперсонала и студентов Донецкого медуниверситета", – отметил нардеп.

В больнице должны были лечить жителей Донецкой и Луганской областей. На ее строительство в 2021 году выделили 350 млн грн. В результате обстрелов оккупантами клиника в Краматорске разрушена.

"Мы обязательно завершим войну, выгоним врага с украинской земли и отстроим медицинскую инфраструктуру по современным стандартам", – заявил Радуцкий.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 10 апреля сообщил в Facebook, что побывал в освобожденном от оккупантов Чернигове, где осмотрел в том числе разрушенные больницы.

"Больница с прямым попаданием российских ракет и снарядов. Еще одна. Восстановлению не подлежат обе. Часть больниц повреждены и требуют экспертизы для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации", – уточнил он.

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