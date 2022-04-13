Две трети киевлян уже вернулись в столицу – Кличко

"Мы опираемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая. Сейчас еще есть большая угроза ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов", – рассказал Кличко.

Он отметил, что коммунальные предприятия столицы возвращаются к нормальной работе, однако часть их сотрудников эвакуирована или вошла в ряды защитников Украины.

"Две трети киевлян уже вернулись, возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации... Не спешите: еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе – работают 11 троллейбусных и 11 трамвайных маршрутов, возобновляют работы автобусные маршруты. Это связано с тем, что в Киеве еще есть блокпосты, происходит проверка", – сообщил мэр.

Кличко надеется, что в ближайшие несколько недель возобновит полноценную работу и метрополитен.

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