В КГГА рассказали, сколько в Киеве повреждено домов с начала вторжения РФ

Поворозник: Все объекты будут взяты на учет, специалисты определят степень повреждений Фото: Mykola Povoroznyk / Facebook

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в столице Украины повреждены также 46 школ, 29 детских садов и один детский дом.

Помимо этого, повреждения получили 13 административных зданий, два спортивных объекта, пять объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

"Все эти объекты будут взяты на учет, специалисты определят степень повреждений. После этого начнется постепенное восстановление", – отметил Поворозник.

Он уточнил, что профильные специалисты продолжают ставить на учет поврежденные объекты инфраструктуры.