Оккупанты 15 апреля нанесли три ракетных удара по Киевской области – глава ОВА

В Киевской ОВА считают, что опасность возвращения ударной группировки РФ в направлении Киева сохраняется Фото: depositphotos.com

"Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам и к этому надо быть готовыми", – сказал он.

Глава Киевской ОВА рекомендовал жителям пока не возвращаться в столицу и Киевскую область.

По словам Павлюка, сохраняется опасность возвращения ударной группировки в направлении Киева, опасность заминированных территорий на деоккупированных территориях, возможность нанесения ракетных ударов россиянами.

О том, что угроза Киеву не исчезла, заявил также начштаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнийчук, пишет "Корреспондент".

По его словам, сейчас пункты управления и центры принятия решений, по которым угрожала ударить Россия, находятся в защищенных местах, информация о которых закрыта.

Корнийчук отметил, что развернуты системы ПВО, в том числе те, что поступили от западных партнеров, мощности усилены, а опыт – учтен.

"Мы понимаем, что от своей цели завладеть как столицей, так и всей Украиной враг не отказался... Мы готовимся ко всем возможным сценариям и даже к худшим – это повторная попытка овладеть столицей", – цитирует Корнийчука пресс-служба КГГА.

Он отметил, что на улицах столицы останутся блокпосты, но стихийные блокпосты, не отвечающие плану обороны и охраны города, будут демонтированы.

Начштаба КГВА попросил женщин, детей, людей пожилого возраста, которым есть где жить за пределами Киева, пока не возвращаться.

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