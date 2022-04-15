Оккупанты 15 апреля нанесли три ракетных удара по Киевской области – глава ОВА

"Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам и к этому надо быть готовыми", – сказал он.
Глава Киевской ОВА рекомендовал жителям пока не возвращаться в столицу и Киевскую область.
По словам Павлюка, сохраняется опасность возвращения ударной группировки в направлении Киева, опасность заминированных территорий на деоккупированных территориях, возможность нанесения ракетных ударов россиянами.
О том, что угроза Киеву не исчезла, заявил также начштаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнийчук, пишет "Корреспондент".
По его словам, сейчас пункты управления и центры принятия решений, по которым угрожала ударить Россия, находятся в защищенных местах, информация о которых закрыта.
Корнийчук отметил, что развернуты системы ПВО, в том числе те, что поступили от западных партнеров, мощности усилены, а опыт – учтен.
"Мы понимаем, что от своей цели завладеть как столицей, так и всей Украиной враг не отказался... Мы готовимся ко всем возможным сценариям и даже к худшим – это повторная попытка овладеть столицей", – цитирует Корнийчука пресс-служба КГГА.
Он отметил, что на улицах столицы останутся блокпосты, но стихийные блокпосты, не отвечающие плану обороны и охраны города, будут демонтированы.
Начштаба КГВА попросил женщин, детей, людей пожилого возраста, которым есть где жить за пределами Киева, пока не возвращаться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Сейчас в области продолжаются работы по разминированию, уборка, восстановление инфраструктуры, эксгумация погибших из братских могил и стихийных захоронений, расследование преступлений оккупантов.
По информации мэра Киева Виталия Кличко на 13 апреля, две трети киевлян уже вернулись в столицу.