Байден сказал, что готов приехать в Киев

Источники СМИ сообщали, что Байден вряд ли посетит Киев в ближайшее время Фото: EPA

Об этом глава Белого дома сообщил журналистам 14 апреля на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд по пути на борт Air Force One.

Выступление Байдена транслировала служба кабельного и спутникового телевидения США C-SPAN, его текстовая версия опубликована на сайте Белого дома.

СМИ спросили Байдена, будет ли он отправлять высокопоставленного чиновника США в Украину.

"Мы принимаем это решение сейчас. Спасибо", – ответил президент.

У главы Белого дома уточнили, кого бы он отправил.

В ответ Байден спросил, готова ли журналистка ехать, на что представитель СМИ переспросила, готов ли ехать президент США.

"Да", – сказал Байден.

CNN со ссылкой на источник сообщил 14 апреля, что в администрации США ведутся предварительные внутренние переговоры об организации потенциального визита одного из высокопоставленных чиновников в Украину.

Собеседник американского телеканала отметил, что Байден и вице-президент США Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время. В то же время чиновники обсуждали возможность визита в Украину министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом не исключено, что поездка в Киев кого-то из высокопоставленных чиновников США в конечном итоге может не состояться, добавил он.