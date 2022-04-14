Байден сказал, что готов приехать в Киев

Об этом глава Белого дома сообщил журналистам 14 апреля на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд по пути на борт Air Force One.
Выступление Байдена транслировала служба кабельного и спутникового телевидения США C-SPAN, его текстовая версия опубликована на сайте Белого дома.
СМИ спросили Байдена, будет ли он отправлять высокопоставленного чиновника США в Украину.
"Мы принимаем это решение сейчас. Спасибо", – ответил президент.
У главы Белого дома уточнили, кого бы он отправил.
В ответ Байден спросил, готова ли журналистка ехать, на что представитель СМИ переспросила, готов ли ехать президент США.
"Да", – сказал Байден.
CNN со ссылкой на источник сообщил 14 апреля, что в администрации США ведутся предварительные внутренние переговоры об организации потенциального визита одного из высокопоставленных чиновников в Украину.
Собеседник американского телеканала отметил, что Байден и вице-президент США Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время. В то же время чиновники обсуждали возможность визита в Украину министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом не исключено, что поездка в Киев кого-то из высокопоставленных чиновников США в конечном итоге может не состояться, добавил он.
После начала вторжения России президент Украины Владимир Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении, после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.
1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
9 апреля посетил Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии – Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.