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Премьер-министр Великобритании рассказал, как доехал до Киева на "фантастическом поезде "Укрзалізниці"

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Визит Джонсона в Киев 9 апреля не анонсировался
Визит Джонсона в Киев 9 апреля не анонсировался
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добрался до Киева из Польши на поезде "Укрзалізниці". Его видеообращение из спецвагона опубликовано 10 апреля в Facebook национального перевозчика.

"Я на борту фантастического поезда "Укрзалізниці" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете, – сказал Джонсон. – Слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России".

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/videos/659151885360680/

Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Еще 21 марта Daily Mail со ссылкой на источник в британском правительстве писала, что премьер-министр Великобритании "рассматривает возможность" поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России, но его служба безопасности против.

9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора с Зеленским премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, она будет включать 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон.

Это вооружение будет предоставлено в дополнение к объявленному 8 апреля пакету высококачественной военной техники на сумму £100 млн, включающему ПЗРК Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов.

Джонсон также подтвердил дальнейшую экономическую поддержку Украины, гарантируя дополнительные $500 млн в виде кредита Всемирного банка.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что считает большой честью приехать в Украину, которая "совершила величайший воинский подвиг XXI века", оттеснив российские войска от Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

По данным Генштаба ВСУ на утро 9 апреля, потери российских войск достигли 19,1 тыс. человек личного состава, более 700 танков, 1895 боевых бронированных машин, 1363 единицы автомобильной техники, 151 самолет, 136 вертолетов.

Теги: Россия, Киев, Украина, Польша, Великобритания, Укрзалізниця, правительство, агрессия, вторжение, Борис Джонсон, украинцы, война России против Украины, визит, премьер-министр, встреча, поезд
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