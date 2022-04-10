Премьер-министр Великобритании рассказал, как доехал до Киева на "фантастическом поезде "Укрзалізниці"

"Я на борту фантастического поезда "Укрзалізниці" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете, – сказал Джонсон. – Слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России".

Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Еще 21 марта Daily Mail со ссылкой на источник в британском правительстве писала, что премьер-министр Великобритании "рассматривает возможность" поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в войне против России, но его служба безопасности против.

9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора с Зеленским премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, она будет включать 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон.

Это вооружение будет предоставлено в дополнение к объявленному 8 апреля пакету высококачественной военной техники на сумму £100 млн, включающему ПЗРК Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов.

Джонсон также подтвердил дальнейшую экономическую поддержку Украины, гарантируя дополнительные $500 млн в виде кредита Всемирного банка.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что считает большой честью приехать в Украину, которая "совершила величайший воинский подвиг XXI века", оттеснив российские войска от Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)