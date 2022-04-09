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Джонсон прогулялся с Зеленским по Киеву, пообщался с украинцами и получил в подарок керамического петушка. Видео

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Политики прошлись по военному полупустому Киеву
Политики прошлись по военному полупустому Киеву
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас находится с визитом в Киеве, прошлись по улицам столицы. Видео опубликовано в Facebook Зеленского, а также на YouTube "24 канала".

Политики в сопровождении охраны вышли с Банковой, прошлись по Крещатику, здороваясь со встречными киевлянами, прогулялись по Майдану и посетили Колокол достоинства на аллее Героев Небесной сотни. Во время прогулки они встретили девушку, которая захотела подарить Зеленскому и Джонсону кувшины в виде керамических петушков. По ее словам, она купила их в Польше для друзей и они стояли на шкафчике в Бородянке – одном из населенных пунктов Киевской области, очень сильно пострадавшем от нашествия российских оккупантов.

"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном прошла уже под мирным украинским небом", – подписал видео президент.

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Видео: 24 Канал / YouTube
Теги: Киев, Майдан, Крещатик, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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