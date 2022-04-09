Джонсон прогулялся с Зеленским по Киеву, пообщался с украинцами и получил в подарок керамического петушка. Видео

Политики в сопровождении охраны вышли с Банковой, прошлись по Крещатику, здороваясь со встречными киевлянами, прогулялись по Майдану и посетили Колокол достоинства на аллее Героев Небесной сотни. Во время прогулки они встретили девушку, которая захотела подарить Зеленскому и Джонсону кувшины в виде керамических петушков. По ее словам, она купила их в Польше для друзей и они стояли на шкафчике в Бородянке – одном из населенных пунктов Киевской области, очень сильно пострадавшем от нашествия российских оккупантов.

"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном прошла уже под мирным украинским небом", – подписал видео президент.