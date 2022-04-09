Кличко: В Киев приехал известный французский журналист Леви, чтобы снять фильм о войне и несокрушимости украинского народа

"Сегодня пообщался с французским философом, писателем и журналистом Бернаром-Анри Леви. Мы знакомы со времен Революции достоинства. Сейчас Бернар-Анри снимает документальный фильм о новых испытаниях, героизме и несокрушимости украинского народа. О войне, с которой Россия пришла уничтожать наше государство и убивать мирных украинцев. Мир должен знать правду. И понимать, что сегодня мы защищаем не только свою землю и свое будущее, но и мир и будущее всей Европы, демократические ценности и право на свободу", – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что дикость и варварство, которые Россия творит в Украине, – это война против цивилизации, преступления против человечности, за которые агрессору придется отвечать. По его словам, преступниками должны чувствовать себя и те, кто финансирует страну-агрессора.

"Эти политики, с одной стороны, против войны, а с другой стороны – не прекращают бизнес с Россией. И я говорю со всеми: если вы направляете деньги в Россию, каждый цент, каждый евро идет на финансирование армии", – сказал в разговоре с Бернаром-Анри Леви Виталий Кличко.