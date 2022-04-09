120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, таможенные льготы. В правительстве Великобритании рассказали о новой помощи Украине

Сейчас Джонсон находится с рабочим визитом в Киеве. Сегодня он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и заявил о новом пакете военной и финансовой помощи.

В пресс-службе отметили, что эта военная помощь призвана "поддержать Украину на этом решающем этапе продолжающегося незаконного вторжения России".

Отмечается, что это вооружение будет предоставлено в дополнение к объявленному вчера пакету высококачественной военной техники на сумму £100 млн, включающему ПЗРК Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов.

Джонсон также подтвердил дальнейшую экономическую поддержку Украины, гарантируя дополнительные $500 млн в виде кредита Всемирного банка. Вместе с £394 млн, предоставленными Великобританией в качестве безвозмездной помощи, эти средства помогут обеспечить работу жизненно важных гуманитарных служб в Украине.

Великобритания также отреагировала на просьбу украинского правительства, либерализовав тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставив таможенные льготы, чтобы поддержать экономическую стабильность страны.

Джонсон подчеркнул, что считает большой честью приехать в Украину, которая "совершила величайший воинский подвиг XXI века", оттеснив российские войска от Киева.

Он также отметил, что Великобритания поддерживает Украину в борьбе и намерена делать это "в долгосрочной перспективе". "Мы наращиваем нашу собственную военную и экономическую поддержку и созываем глобальный альянс, чтобы положить конец этой трагедии и обеспечить выживание и процветание Украины как свободной и суверенной нации", – добавил премьер.

В свою очередь Зеленский заявил, что другие западные страны должны следовать примеру Великобритании в поддержке Украины. Об этом он сказал на брифинге, видео которого опубликовано в Facebook президента.

Зеленский поблагодарил Великобританию и Джонсона за наращивание санкционных пакетов против РФ и усиление обороноспособности Украины.

"Другие демократические западные государства должны следовать примеру Великобритании. Время ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить объемы предоставления нам оружия", – сказал президент.

По его словам, Украина также рассчитывает на то, что Лондон будет играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)