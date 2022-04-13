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"Если удары по территории РФ продолжатся". В минобороны России пригрозили ударами по центрам принятия решений в Украине, в ОПУ ответили

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29 марта возле Белгорода произошли взрывы на складе с боеприпасами
29 марта возле Белгорода произошли взрывы на складе с боеприпасами
Фото: Жесть Белгород / Telegram

В российском минобороны увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ".

Об этом на брифинге 13 апреля, видеозапись которого опубликована в Telegram минобороны России, заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

"Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", – сказал Конашенков.

Россия своими провокациями "готовит повод для очередных угроз", ответил в Telegram глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить", – написал он.

Ермак добавил, что "за все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем".

10 апреля основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо, присланное ему сотрудником российских спецслужб, в котором говорится, что ФСБ РФ готовит теракты в оккупированном Россией Крыму и приграничном Белгороде, чтобы обвинить в этом Украину.

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". В ГУР Минобороны отметили, что власти РФ активно разгоняют антиукраинскую истерию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта под Белгородом (РФ) произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он отмечал, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, диверсия, авиаудар, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, Игорь Конашенков, удары, Офис президента Украины, Андрей Ермак, брифинг
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