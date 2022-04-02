Ракета, оставившая воронку возле Белгорода, прилетела с территории России – Conflict Intelligence Team

"Вчера один из белгородских Telegram-каналов опубликовал кадры с видеорегистратора, где видно попадание неизвестного боеприпаса, как сообщается, в районе Никольского, к югу от Белгорода. [...] Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории России", – говорится в сообщении.

Исследователи сделали вывод, что размеры оставшейся после взрыва воронки говорят о том, что "это может быть крылатая ракета 9М728 ОТРК "Искандер-М".

Такие ракеты имеются на вооружении российской армии.

"Мы не уверены в этом опознании. Так или иначе, нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада. Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время неподалеку от Ясных Зорь Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зори находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту", – объяснили исследователи.

В Conflict Intelligence Team назвали несколько версий произошедшего.

"Мы не можем однозначно утверждать, стал причиной инцидента сбой, который вызвал сход ракеты с курса, или ошибка наведения. Учитывая то, что это событие почти не освещалось в российских федеральных СМИ, намеренная российская провокация с запуском ракеты по российской территории с целью обвинить Украину представляется нам маловероятной. Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты), мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту", – подчеркнули там.

Война России против Украины. Главное (обновляется)