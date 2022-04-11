ФСБ готовит взрывы жилых домов в Крыму и в приграничных областях, чтобы обвинить в этом Украину – Gulagu.net

"Под контролем одного из управлений Службы начато нанесение символики V и Z на (по возможности отдельно стоящие) жилые дома в регионах с особо высоким уровнем "символьного вандализма". Отдельно идут приграничные районы в Крыму и Белгороде, там сделают особый упор. Именно по этим объектам могут быть нанесены якобы диверсионные удары (хотя я склонен считать это прямым терроризмом), чтобы повысить уровень террористической угрозы, готовность к скрытой мобилизации (массовому заключению контрактов с срочниками и резервистами)", – отмечено в письме.

Возможные теракты автор назвал актами показательного устрашения россиян. Gulagu.net призвал сотрудников российских спецслужб разоблачить незаконные методы.

По информации источника, руководство ФСБ не будет предупреждать региональные подразделения о подготовке терактов. Об этом Осечкин сообщил в Facebook.

10 апреля Осечкин обратил внимание на то, что в Курской области с 11 апреля ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом он написал в Facebook.

"Не прошло и суток… Нагло и открыто уже действуют, вопреки огласке и разоблачениям", – подчеркнул Осечкин.

Осечкин в эфире телеканала "Белсат" сказал, что письмо датировано 8 апреля. По словам создателя Gulagu.net, источник, приславший его, неоднократно "сообщал достоверную информацию видео из недр российских спецслужб". Видео опубликовал канал "Вот так" в YouTube.

"Объектами терактов выбраны многоэтажные высотные дома, чтобы было как можно больше жертв. Связано это с тем, чтобы списать эти теракты якобы на диверсии со стороны украинских спецслужб, чтобы повысить градус негатива, ненависти военных настроений, чтобы на фоне этих страшных возможных терактов, которые сейчас запланированы, было проще мобилизовать большую часть военнослужащих и резервистов, и тех, кто проходит срочную службу, в казачьих войсках, частных военных компаниях для отправки в Украины", – пояснил Осечкин.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram написал о "возможных провокациях со стороны украинских националистов".



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