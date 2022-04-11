Путин провел чистку в ФСБ из-за ситуации в Украине – Bellingcat

Он отметил, что бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа задержан, а в самой службе прошли чистки.
"Могу сказать, что значительная часть из них если не арестована, то не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей", – заявил Грозев, добавив, что речь идет о 150 сотрудниках службы.
Российский журналист Андрей Солдатов 8 апреля писал в Facebook, что Беседу отправили в СИЗО "Лефортово".
11 марта "Медуза" написала, что руководство 5-й службы ФСБ отправили под домашний арест. Журналисты сообщали, что эта служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.
"Похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – писало издание.