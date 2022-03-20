ФСБ репрессирует командование РФ и ищет виновных в провале военных задач – Арестович

"Сейчас в этой фазе, когда российское командование не смогло выполнить основную задачу, началась фаза репрессий. Поступают многочисленные сообщения от наших спецслужб и Генштаба о том, что ФСБ начала искать виновных в вооруженных силах РФ и других формированиях, той самой Росгвардии", – отметил он.

По его словам, сотни военных и росгвардейцев подвергаются унизительным проверкам, "обвинениям в трусости и слабости характера".

"Под удар попадают даже генералы и высшие начальники ВС РФ. Один из представителей информационно-психологических служб РФ был обвинен в том, что он плохо устраивает "Херсонскую народную республику", – рассказал Арестович.