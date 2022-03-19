Арестович: Все гаранты Будапештского меморандума – не только Россия – Украину обманули

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, может ли стать компромиссом из-за вторжения России "идея создания в Украине демилитаризованного государства по типу Швеции или Австрии".
"Это вообще неприемлемо, потому что мы – не Швеция и не Австрия, мы совсем в другой ситуации. Швеция и Австрия граничат с приличными соседями – европейцами, которые проводят стабильную политику и не желают изменения границ, а Украина – государство, которое дважды обманули", – сказал Арестович.
Советник главы ОП напомнил о двух документах, которые Украина принимала и подписывала ранее.
"У нас нейтральный статус был прописан в Декларации о суверенитете, а затем был Будапештский меморандум, который был подписан после того, как отдали третий в мире ядерный потенциал, это был огромный аргумент в пользу военной политической мощи, мы были сверхдержавой. Мы отдали. А все гаранты Будапештского меморандума – не только Россия – нас фактически обманули. И сейчас мы имеем горячую фазу боевых действий, потому что все гаранты не выполнили свои обязательства", – объяснил он.
Арестович отметил, что "любая страна мира, согласно Уставу ООН, имеет право на самооборону".
"Мы в Украине очень четко понимаем – и народ, и власть, – что силы для самообороны у нас должны быть самостоятельными, самодостаточными, потому что ни на кого рассчитывать нельзя. Поэтому речь не идет о том, чтобы здесь было демилитаризованное государство", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.