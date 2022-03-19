Арестович: Все гаранты Будапештского меморандума – не только Россия – Украину обманули

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, может ли стать компромиссом из-за вторжения России "идея создания в Украине демилитаризованного государства по типу Швеции или Австрии".

"Это вообще неприемлемо, потому что мы – не Швеция и не Австрия, мы совсем в другой ситуации. Швеция и Австрия граничат с приличными соседями – европейцами, которые проводят стабильную политику и не желают изменения границ, а Украина – государство, которое дважды обманули", – сказал Арестович.

Советник главы ОП напомнил о двух документах, которые Украина принимала и подписывала ранее.

"У нас нейтральный статус был прописан в Декларации о суверенитете, а затем был Будапештский меморандум, который был подписан после того, как отдали третий в мире ядерный потенциал, это был огромный аргумент в пользу военной политической мощи, мы были сверхдержавой. Мы отдали. А все гаранты Будапештского меморандума – не только Россия – нас фактически обманули. И сейчас мы имеем горячую фазу боевых действий, потому что все гаранты не выполнили свои обязательства", – объяснил он.

Арестович отметил, что "любая страна мира, согласно Уставу ООН, имеет право на самооборону".

"Мы в Украине очень четко понимаем – и народ, и власть, – что силы для самообороны у нас должны быть самостоятельными, самодостаточными, потому что ни на кого рассчитывать нельзя. Поэтому речь не идет о том, чтобы здесь было демилитаризованное государство", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное