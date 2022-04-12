"Будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск". Спецслужбы РФ планируют теракты в школах и больницах

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма.
"Они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", – пояснил Буданов.
По его словам, в последние дни власти РФ активно разгоняют антиукраинскую истерию.
"В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", – сказал Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин 10 апреля опубликовал письмо, присланное ему сотрудником российских спецслужб, в котором говорится, что ФСБ РФ готовит теракты в оккупированном Россией Крыму и приграничном Белгороде.
"Объектами терактов выбраны многоэтажные высотные дома, чтобы было как можно больше жертв. Связано это с тем, чтобы списать эти теракты якобы на диверсии со стороны украинских спецслужб, чтобы повысить градус негатива, ненависти, военных настроений, чтобы на фоне этих страшных возможных терактов, которые сейчас запланированы, было проще мобилизовать большую часть военнослужащих и резервистов и тех, кто проходит срочную службу, [задействован] в казачьих войсках, частных военных компаниях для отправки в Украину", – пояснил Осечкин.