"Будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск". Спецслужбы РФ планируют теракты в школах и больницах

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма.

"Они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", – пояснил Буданов.

По его словам, в последние дни власти РФ активно разгоняют антиукраинскую истерию.

"В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", – сказал Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)