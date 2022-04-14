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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов рассказал о российских диверсантах и стрельбе у здания ОП

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Данилов: Я не хочу называть количество людей, которых положили в первые дни
Данилов: Я не хочу называть количество людей, которых положили в первые дни
Фото: rnbo.gov.ua

В первые дни полномасштабного вторжения России в районе здания Офиса президента велась борьба с диверсионными разведывательными группами РФ. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 14 апреля.

Данилов говорил о попытках покушения на президента Украины Владимира Зеленского, и журналист спросил, смоли ли россияне проникнуть в центр Киева или их "отсекали раньше". 

"Во-первых, мы хотели бы обнаружить все эти так называемые ДРГ, но они очень делают опасные вещи… Вторая ситуация: когда вы находитесь в замкнутом пространстве, когда по 10 раз всех проверяли, ты все равно думаешь: "А вдруг…" Слава богу, все хорошо. Самые напряженные были первые три-четыре дня. В эти дни поведение тех людей определяло всю эту ситуацию", – ответил секретарь СНБО. 

Его еще раз спросили о центре Киева. "Правда ли, что на подходе к Офису президента была стрельба?" – уточнил журналист. 

Данилов ответил, что "стрельбы в первые дни было немало". 

"Я не хочу называть количество людей, которых положили в первые дни, ДРГ, которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они приходили неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным", – добавил он. 

В этом же интервью Данилов рассказал, что власти Украины ожидали нападения РФ 22 февраля, а не 24-го. "Наши разведчики в боях получили приказы, которые были изданы на 22 число, а затем исправлены на 24-е", – заявил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу. В Кремле утверждают, что не планируют убивать президента Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, диверсанты, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины, Алексей Данилов
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