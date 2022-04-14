Власти Украины ожидали, что вторжение РФ начнется 22 февраля, но не могли сказать об этом населению – Данилов

Данилов: Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня. Но у нас есть оружие, о котором мало кто знает. Это воля нашего народа к свободе Фото: rnbo.gov.ua

"Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали, – это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но произошло так, как произошло", – сказал Данилов.

По его мнению, доказательством того, что Украина готовилась отражать нападение, является тот факт, что страна держит оборону уже 50 дней.

"Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня. Руководитель французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не прогнозировал произошедшее. Начиная с октября-ноября в этом помещении мы общались с большим количеством делегаций – из США, Великобритании, других стран – и я им объяснял, чего они не учитывают. Они считали танки, пушки, другие вещи, а я говорил: у нас есть оружие, о котором мало кто знает. Это воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля. И винить нас, что мы не готовились, – совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились", – добавил Данилов.

Он напомнил, что с 1 января в Украине начал действовать закон о национальном сопротивлении, и рассказал, что документы по решениям, которые СНБО принимал утром 24 февраля, были подготовлены заранее.

"У нас на каждой территории разворачивались батальоны территориальной обороны. Мы понимали, что будем делать. А когда в первый день было принято решение о выдаче оружия всем желающим защищать страну, как вы считаете, мы могли заранее сказать, что будем выдавать оружие? Нет, у нас все было по плану", – заявил секретарь СНБО.

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