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ВОЙНА В УКРАИНЕ

План РФ был довольно прост – уничтожить Зеленского, последняя попытка была предпринята 7 марта – Данилов

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По словам Данилова, первая попытка "уничтожить" Зеленского (на фото) могла быть предпринята РФ 22 февраля
По словам Данилова, первая попытка "уничтожить" Зеленского (на фото) могла быть предпринята РФ 22 февраля
Фото: president.gov.ua

С 22 февраля РФ предприняла несколько попыток убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 14 апреля.

Данилов рассказал, что власти Украины ожидали нападение РФ 22 февраля, а не 24-го 

"У нас есть четкое представление, что это должно было быть 22-го. Наши разведчики в боях получили приказы, которые были изданы на 22 число, а затем исправлены на 24-е", – заявил секретарь СНБО. 

В ответ на вопрос, какими были планы РФ после вторжения в Украину, Данилов сказал: "План был довольно прост и дерзок: прежде всего – уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу".

По словам Данилова, 22 февраля примерно в 19.20 СНБО получил информацию о вероятности такого нападения. 

"По процедуре, по протоколу, я проинформировал президента нашего государства, проинформировал личную охрану, Управление государственной охраны, премьер-министра, его службу безопасности, министра внутренних дел, все соответствующие органы. Это было 22 числа. Потом было еще четыре попытки. Крайняя была 7 марта – тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция", – рассказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10. 

20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным. По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: нападение, покушение, наемники, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Алексей Данилов, Михаил Подоляк
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