План РФ был довольно прост – уничтожить Зеленского, последняя попытка была предпринята 7 марта – Данилов

По словам Данилова, первая попытка "уничтожить" Зеленского (на фото) могла быть предпринята РФ 22 февраля Фото: president.gov.ua

Данилов рассказал, что власти Украины ожидали нападение РФ 22 февраля, а не 24-го

"У нас есть четкое представление, что это должно было быть 22-го. Наши разведчики в боях получили приказы, которые были изданы на 22 число, а затем исправлены на 24-е", – заявил секретарь СНБО.

В ответ на вопрос, какими были планы РФ после вторжения в Украину, Данилов сказал: "План был довольно прост и дерзок: прежде всего – уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу".

По словам Данилова, 22 февраля примерно в 19.20 СНБО получил информацию о вероятности такого нападения.

"По процедуре, по протоколу, я проинформировал президента нашего государства, проинформировал личную охрану, Управление государственной охраны, премьер-министра, его службу безопасности, министра внутренних дел, все соответствующие органы. Это было 22 числа. Потом было еще четыре попытки. Крайняя была 7 марта – тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция", – рассказал он.

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