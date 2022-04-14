План РФ был довольно прост – уничтожить Зеленского, последняя попытка была предпринята 7 марта – Данилов

Данилов рассказал, что власти Украины ожидали нападение РФ 22 февраля, а не 24-го
"У нас есть четкое представление, что это должно было быть 22-го. Наши разведчики в боях получили приказы, которые были изданы на 22 число, а затем исправлены на 24-е", – заявил секретарь СНБО.
В ответ на вопрос, какими были планы РФ после вторжения в Украину, Данилов сказал: "План был довольно прост и дерзок: прежде всего – уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу".
По словам Данилова, 22 февраля примерно в 19.20 СНБО получил информацию о вероятности такого нападения.
"По процедуре, по протоколу, я проинформировал президента нашего государства, проинформировал личную охрану, Управление государственной охраны, премьер-министра, его службу безопасности, министра внутренних дел, все соответствующие органы. Это было 22 числа. Потом было еще четыре попытки. Крайняя была 7 марта – тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция", – рассказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10.
20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным. По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.