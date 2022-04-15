Кличко: Мэр Парижа посетила Киев, мы подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между столицами

"Рад приветствовать членов делегации и выразить благодарность мэру Парижа Анн Идальго за ее смелость осуществить визит поддержки в столицу Украины в военное время. Киев благодарен мэрии Парижа за всю оказанную гуманитарную помощь: как во Франции – украинцам, вынужденно ставшим переселенцами, так и за помощь Украине и столице", – сказал Кличко во время встречи.

Мэр Киева напомнил, что 22 марта 2022 года городской совет Парижа единогласно проголосовал за предоставление Киеву почетного гражданства. Этим статусом, впервые присужденным Парижем целому городу, столица Франции подтвердила поддержку и дружбу с украинской столицей, которая сегодня обороняется и борется за свою свободу, отметил городской голова.

"Столица Франции Париж является важным партнером Киева. И столица Украины стремится развивать эффективные экономические отношения, реализовывать совместные взаимовыгодные проекты в разных областях жизнедеятельности городов. В частности, это касается градостроительства и транспорта, новейших технологий, водоснабжения, утилизации отходов, здравоохранения, образования и культуры. А также других направлений сотрудничества, способствующих восстановлению Киева и его укреплению. И это важно, что мы подписали соглашение об установлении дружеских отношений между нашими городами – Киевом и Парижем", – подытожил Кличко.