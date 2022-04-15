ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Кличко: Мэр Парижа посетила Киев, мы подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между столицами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Киев благодарен мэрии Парижа за всю оказанную гуманитарную помощь
Виталий Кличко: Киев благодарен мэрии Парижа за всю оказанную гуманитарную помощь
Фото: Віталій Кличко / FacebookВіталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Парижа Анн Идальго, посетившей украинскую столицу. Киев подписал со столицей Франции соглашение о дружбе и сотрудничестве, написал Кличко на своей странице в Facebook.

"Рад приветствовать членов делегации и выразить благодарность мэру Парижа Анн Идальго за ее смелость осуществить визит поддержки в столицу Украины в военное время. Киев благодарен мэрии Парижа за всю оказанную гуманитарную помощь: как во Франции – украинцам, вынужденно ставшим переселенцами, так и за помощь Украине и столице", – сказал Кличко во время встречи.

Мэр Киева напомнил, что 22 марта 2022 года городской совет Парижа единогласно проголосовал за предоставление Киеву почетного гражданства. Этим статусом, впервые присужденным Парижем целому городу, столица Франции подтвердила поддержку и дружбу с украинской столицей, которая сегодня обороняется и борется за свою свободу, отметил городской голова.

"Столица Франции Париж является важным партнером Киева. И столица Украины стремится развивать эффективные экономические отношения, реализовывать совместные взаимовыгодные проекты в разных областях жизнедеятельности городов. В частности, это касается градостроительства и транспорта, новейших технологий, водоснабжения, утилизации отходов, здравоохранения, образования и культуры. А также других направлений сотрудничества, способствующих восстановлению Киева и его укреплению. И это важно, что мы подписали соглашение об установлении дружеских отношений между нашими городами – Киевом и Парижем", – подытожил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1669047656765312/

Теги: Киев, Виталий Кличко, Франция, помощь, Париж, война России против Украины, визит, Анн Идальго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорошо, что вовремя скачала фотошоп". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала фотошоп". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (159120)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (158625)
3
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (155350)
4
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (37115)
5
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (36394)
6
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (29100)
7
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси (26571)
8
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (26218)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS