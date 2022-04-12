Мэр Брюсселя привезет в Киев кареты скорой помощи – Кличко

"Пообщался сегодня онлайн с Филиппом Клозом, мэром Брюсселя. Говорили о поддержке и помощи Украине и Киеву. Я поблагодарил за медикаменты и медоборудование, которое Брюссель отправляет для Киева", – рассказал Виталий Кличко.
Он также отметил, что мэр Брюсселя намерен посетить Киев в начале мая.
"Пригласил Филиппа Клоза в Киев. Он пообещал приехать в начале мая с гуманитарным грузом. В частности, Брюссель предоставит Киеву также кареты скорой помощи", – сообщил Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов. По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.
Кличко 5 апреля обратился к выехавшим из города киевлянам с просьбой не возвращаться, "по крайней мере, еще неделю".
В ВСУ считают, что после перегруппировки войск РФ повторно попробует захватить Киев.