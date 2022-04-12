Мэр Брюсселя привезет в Киев кареты скорой помощи – Кличко

Виталий Кличко (справа): Пригласил Филиппа Клоза в Киев. Он пообещал приехать в начале мая с гуманитарным грузом Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Пообщался сегодня онлайн с Филиппом Клозом, мэром Брюсселя. Говорили о поддержке и помощи Украине и Киеву. Я поблагодарил за медикаменты и медоборудование, которое Брюссель отправляет для Киева", – рассказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что мэр Брюсселя намерен посетить Киев в начале мая.

"Пригласил Филиппа Клоза в Киев. Он пообещал приехать в начале мая с гуманитарным грузом. В частности, Брюссель предоставит Киеву также кареты скорой помощи", – сообщил Кличко.

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