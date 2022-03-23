Российская армия обстреляла уже 58 машин скорой помощи – Ляшко

Ляшко: Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шесть наших коллег, мы вынуждены делать это", – написал Ляшко.

Он сообщил, что передал первую часть бронежилетов сотрудникам экстренной медицинской помощи, которые под пулями спасают украинцев на границе зоны активных боевых действий.

21 марта Ляшко говорил также, что 135 больниц были обстреляны оккупантами, из них девять разрушены полностью, и их уже невозможно восстановить.

В Минздраве сегодня сообщили, что Украина получила 50 автомобилей скорой медицинской помощи для ВСУ от международных партнеров, чтобы врачи могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им помощь.

Часть автомобилей уже доставлена в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

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