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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская армия обстреляла уже 58 машин скорой помощи – Ляшко

Ляшко: Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников
Ляшко: Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Российские оккупанты за время полномасштабного вторжения обстреляли 58 машин скорой помощи и убили шесть медиков. Об этом сообщил 23 марта в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шесть наших коллег, мы вынуждены делать это", – написал Ляшко.

Он сообщил, что передал первую часть бронежилетов сотрудникам экстренной медицинской помощи, которые под пулями спасают украинцев на границе зоны активных боевых действий.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2589847081147400

21 марта Ляшко говорил также, что 135 больниц были обстреляны оккупантами, из них девять разрушены полностью, и их уже невозможно восстановить.

В Минздраве сегодня сообщили, что Украина получила 50 автомобилей скорой медицинской помощи для ВСУ от международных партнеров, чтобы врачи могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им помощь.

Часть автомобилей уже доставлена в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский заявил 3 марта, что Россия должна будет возместить Украине все причиненные в результате войны убытки. "Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме", – отметил глава государства.

Теги: скорая помощь, война России против Украины, медики, Минздрав, врачи, Виктор Ляшко
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