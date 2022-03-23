На украинско-польской границе начал работать полевой госпиталь

"Персонал полевого госпиталя насчитывает 65 человек, среди которых медики, парамедики, логисты и менеджеры", – отметили в посте.
Израильские врачи специализируются, в частности, на педиатрии, акушерстве и гинекологии, общей хирургии, ортопедии, психиатрии.
"При необходимости оперативного вмешательства операции будут проводиться смешанными объединенными группами медиков в сотрудничестве с городской больницей. Кроме медицинской помощи, израильские медики будут проводить обучение для местных врачей", – сообщили в министерстве.
Бригады врачей будут работать посменно – по неделе. Израильские медики готовы работать в Украине до окончания войны, уточнили в релизе.
Проект реализуют министерство здравоохранения Израиля и Министерство иностранных дел Украины при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальными и социальными проектами в Израиле и JDC.
Подобный госпиталь, организованный американским сообществом "Сумка самаритянина", заработал 14 марта во Львове.