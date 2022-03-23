Париж впервые присвоил статус "почетного гражданина" другому городу – Киеву

"Этим отличием, впервые предоставляемым городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", – написала она.

Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.

Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. * pic.twitter.com/gB68IHQezB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

Она сообщила, что мэрия также единогласно проголосовала за исключительную экстренную помощь в размере €1 млн в пользу ассоциаций и неправительственных организаций, которые помогают Украине и работают над приемом украинских беженцев в Париже.