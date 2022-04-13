На трассе от Чернигова до Киева начали генеральную уборку – Офис президента

"Черниговщина продолжает наводить мосты. Возле сел Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники. На трассе М-01 Киев – Чернигов начата генеральная уборка. Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км", – написал замглавы ОПУ.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, от уничтоженной военной техники российских оккупантов и мусора расчищены 15 км дороги М-01 Киев – Чернигов.

"Начато устройство двух временных переправ на дороге Р-69 Киев Вышгород – Десна – Чернигов. За день планируем завершить возводить первую и до конца недели – следующую", – отметил в Facebook Кубраков.

Между Черниговом, который блокировали российские оккупанты, и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение, рассказал 5 апреля глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус. В то же время он призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома.