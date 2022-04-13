ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На трассе от Чернигова до Киева начали генеральную уборку – Офис президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На трассе возле разрушенных мостов начали строить проезды, отметил Тимошенко
На трассе возле разрушенных мостов начали строить проезды, отметил Тимошенко
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

На трассе от Чернигова до Киева начали генеральную уборку, возле разрушенных мостов – строить проезды. Об этом 13 апреля в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Черниговщина продолжает наводить мосты. Возле сел Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники. На трассе М-01 Киев – Чернигов начата генеральная уборка. Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км", – написал замглавы ОПУ.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, от уничтоженной военной техники российских оккупантов и мусора расчищены 15 км дороги М-01 Киев – Чернигов.

"Начато устройство двух временных переправ на дороге Р-69 Киев Вышгород – Десна – Чернигов. За день планируем завершить возводить первую и до конца недели – следующую", – отметил в Facebook Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2100940256744225

Между Черниговом, который блокировали российские оккупанты, и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение, рассказал 5 апреля глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус. В то же время он призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома.

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр города Владислав Атрошенко.

3 марта он отмечал, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта Атрошенко сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

В Генштабе ВСУ сообщили 2 апреля, что основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович сообщил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область уже освобождена от российских оккупантов.

Теги: Россия, Киев, транспорт, Украина, Чернигов, Черниговская область, переправа, мусор, Мининфраструктуры, работа, дороги, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Александр Кубраков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
"Нет слез. Главное живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области
"Нет слез. Главное – живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?". В сети обсуждают изменения во внешности Марченко
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?". В сети обсуждают изменения во внешности Марченко
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (123070)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (57019)
3
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (48698)
4
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (28930)
5
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (28898)
6
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25573)
7
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (23898)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23427)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS