На трассе от Чернигова до Киева начали генеральную уборку – Офис президента

"Черниговщина продолжает наводить мосты. Возле сел Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники. На трассе М-01 Киев – Чернигов начата генеральная уборка. Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км", – написал замглавы ОПУ.
По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, от уничтоженной военной техники российских оккупантов и мусора расчищены 15 км дороги М-01 Киев – Чернигов.
"Начато устройство двух временных переправ на дороге Р-69 Киев Вышгород – Десна – Чернигов. За день планируем завершить возводить первую и до конца недели – следующую", – отметил в Facebook Кубраков.
Между Черниговом, который блокировали российские оккупанты, и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение, рассказал 5 апреля глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус. В то же время он призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома.
Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр города Владислав Атрошенко.
3 марта он отмечал, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта Атрошенко сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".
По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.
В Генштабе ВСУ сообщили 2 апреля, что основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ.
Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович сообщил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область уже освобождена от российских оккупантов.