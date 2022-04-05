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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Между Черниговом и Киевом восстановили транспортное сообщение

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Чаус призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома
Чаус призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома
Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

Между Черниговом, который блокировали российские оккупанты, и Киевом восстановили транспортное сообщение. Об этом 5 апреля в Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

"Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение", – подчеркнул глава ОВА.

В опубликованном Чаусом видео говорится, что из-за разрушенных оккупантами мостов Чернигов долгое время был в изоляции. Новый путь открыли благодаря ОВА и военным, последние и регулируют движение транспорта.

По словам командующего войсками ОК "Север" Виктора Николюка, новый путь, в частности, позволит эвакуировать раненых, а также возить гуманитарную помощь в Чернигов. Кроме того, этот путь использует местное население.

"Это очень важный коридор, в первую очередь для Чернигова и для тех общин, которые находятся рядом и длительное время были отрезаны от возможности получения гуманитарной помощи в необходимом количестве", – сказал Чаус.

Отмечается, что в настоящее время местные власти вместе с военными работают над прокладкой новых маршрутов в Чернигов, они должны появиться в ближайшее время.

В то же время Чаус призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома.

"Не нужно этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это нужно время. Сейчас большая проблема с коммуникациями, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас потребляет Чернигов, тем быстрее мы его восстановим, – пояснил глава ОВА в видеообращении, опубликованном в Facebook. – Я понимаю желание каждого вернуться в город, но прошу это желание носить с собой в сердце – пока".

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/videos/1125821408204043/

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр города Владислав Атрошенко.

3 марта он отмечал, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта Атрошенко сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом, которое фиксировалось в последующие дни, президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что по информации разведки Альянса, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.

В Генштабе ВСУ сообщили 2 апреля, что основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович сообщил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область уже освобождена от российских оккупантов.

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