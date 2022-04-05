Между Черниговом и Киевом восстановили транспортное сообщение

Чаус призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

"Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение", – подчеркнул глава ОВА.

В опубликованном Чаусом видео говорится, что из-за разрушенных оккупантами мостов Чернигов долгое время был в изоляции. Новый путь открыли благодаря ОВА и военным, последние и регулируют движение транспорта.

По словам командующего войсками ОК "Север" Виктора Николюка, новый путь, в частности, позволит эвакуировать раненых, а также возить гуманитарную помощь в Чернигов. Кроме того, этот путь использует местное население.

"Это очень важный коридор, в первую очередь для Чернигова и для тех общин, которые находятся рядом и длительное время были отрезаны от возможности получения гуманитарной помощи в необходимом количестве", – сказал Чаус.

Отмечается, что в настоящее время местные власти вместе с военными работают над прокладкой новых маршрутов в Чернигов, они должны появиться в ближайшее время.

В то же время Чаус призвал жителей Чернигова и его пригородов пока не возвращаться в свои дома.

"Не нужно этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это нужно время. Сейчас большая проблема с коммуникациями, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас потребляет Чернигов, тем быстрее мы его восстановим, – пояснил глава ОВА в видеообращении, опубликованном в Facebook. – Я понимаю желание каждого вернуться в город, но прошу это желание носить с собой в сердце – пока".