В Черниговской области начинают расчищать трассу Киев – Чернигов после ухода российских войск – Кубраков

Кубраков: Сегодня мы должны собрать все силы и пытаться возвращаться к нормальной жизни, когда это возможно Фото: Александр Кубраков / Facebook

Он подчеркнул, что эта дорога – критически важный логистический маршрут.

"Вместе со стартом восстановления инфраструктуры пострадавших территорий, мы вынуждены в оперативном режиме избавляться от следов варварства, оставленных российскими захватчиками. Это частые завалы домов, поваленные деревья, сожженные машины", – рассказал Кубраков.

Он также сообщил о других работах, которые ведутся в Киевской, Сумской и Черниговской областях, освобожденных от оккупантов.

"Мы ведем переговоры с местным бизнесом, ищем варианты для быстрого возобновления работы предприятий, восстановления или перестройки цепочек снабжения. Приоритет – запуск экономики всех освобожденных регионов. Если говорить о Киевщине, то по состоянию на сегодняшний день уже расчищено 29 км трассы М-06 Киев – Чоп. Продолжаются работы по уборке Ирпеня – 16 км улиц уже также расчищены. Также мы обустраиваем временные дороги рядом с временными переправами, которые обеспечат сообщение городов-спутников со столицей. В настоящее время устраиваются насыпи рядом с переправами в Стоянке и Ирпене. Продолжается уборка одного из ключевых в Сумской области маршрутов Н-12 Сумы – Полтава, в частности расчищен и укреплен подъезд к временному мосту. В ближайшие дни стартует уборка других дорог области", – написал министр.

Сегодня также министерство начинает помогать властям Тростянца (Сумская область) в расчистке города.

"Именно в этом городе находится Тростянецкая шоколадная фабрика – системообразующее производство, обеспечивающее около 1100 рабочих мест в Украине. Мы поддерживаем контакт с руководством Mondelez (компанией-владельцем предприятия), и будем делать все возможное со своей стороны для того, чтобы фабрика работала на полную мощность, создавала рабочие места и платила налоги. В частности, проговариваем решение для полноценного обновления логистики и расширения экспортных возможностей, – добавил Кубраков. – Сегодня мы должны собрать все силы и пытаться возвращаться к нормальной жизни, когда это возможно. Это первые шаги, за которыми следует уже более масштабное восстановление. Будем делать все, чтобы экономика работала, чтобы страна жила и имела возможность помогать силам обороны. Это наша главная миссия".

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