Владимир Кличко: Я видел в ВСУ и теробороне женщин, которые рядом с мужиками стоят в ружье, защищая свою родину, дом и детей. Это вдохновляет

"Никогда Украина не была так едина. И мы готовы помочь друг другу, поддержать друг друга. Не только мужчины. Я видел в ВСУ и теробороне женщин, которые наверняка дочери, мамы, бабушки, рядом с мужиками стоят в ружье, защищая свою родину, свой дом, своих детей и внуков. Это так вдохновляет! И у нас один общий враг, который своими больными амбициями уничтожает нас, нашу инфраструктуру, наше будущее", – рассказал Кличко.

Он отметил, что есть разница между страхом и трусостью.

"Страх – это подарок природы, который делает нас умнее и помогает нам выжить. Трусость – это страшный грех. Грань у каждого своя, но она есть. Кто-то пересекает эту линию и его уже не вернуть. Что помогает эту грань увидеть и идентифицировать? Чувство любви. Начиная от любви к себе. Когда ты каждое утро смотришь на себя в зеркало и у тебя нет неприязни к себе за поступки, за мысли, – это помогает нам понять и может быть склониться, но не перейти границу трусости. Я желаю, чтобы мы, украинцы, никогда не пересекали эту линию", – подчеркнул Кличко.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)