Кличко сообщил о взрывах в Дарницком районе Киева

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются, – рассказал мэр. – Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги".

Кличко вновь призвал киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, "пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах".

15 апреля оккупанты обстреляли завод в Киеве, который производил комплектующие к ракетам "Нептун". Ими ВСУ нанесли удар по крейсеру "Москва", который в итоге затонул в Черном море.

Война России против Украины. Главное (обновляется)