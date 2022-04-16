Кличко сообщил о взрывах в Дарницком районе Киева

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются, – рассказал мэр. – Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги".
Кличко вновь призвал киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, "пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах".
15 апреля оккупанты обстреляли завод в Киеве, который производил комплектующие к ракетам "Нептун". Ими ВСУ нанесли удар по крейсеру "Москва", который в итоге затонул в Черном море.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк не советовал жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.
В Минобороны Украины заявляли 13 апреля, что пока рано возвращаться в Киев и освобожденные от оккупационных войск РФ регионы Украины. По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские оккупанты пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей, а также рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил. Но вместе с тем, возможна угроза и относительно других регионов Украины, подчеркнула она.
Две трети киевлян уже вернулись домой, однако власти все еще советуют повременить с возвращением в столицу из-за угрозы ракетных обстрелов, сообщил 13 апреля мэр Кличко. По словам первого замглавы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, в Киев каждый день возвращается 40–50 тыс. человек.