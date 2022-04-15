Оккупанты обстреляли завод в Киеве, который производил комплектующие к ракетам "Нептун". Ими ВСУ нанесли удар по крейсеру "Москва"

Об этом сообщается в Facebook госконцерна "Укроборонпром".

"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – утопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до $1 млрд. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора", – говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" не уточнили подробностей состояния дел на предприятии, попросив "ограничиться информацией, предоставляемой официальными источниками по собственной инициативе".

"Хотим отметить: несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы наших оборонных предприятий, Украине есть чем воевать. Динамика поступления военной и специальной техники в мощнейшую армию мира – Вооруженные силы Украины – только растет", – отмечается в сообщении.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщал, что 15 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в регионе.

О ракетном ударе по заводу "Визар" сообщали в минобороны РФ в Facebook. Официальный представитель оборонного ведомства оккупантов Игорь Конашенков заявил, что в результате удара "уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)