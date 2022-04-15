Оккупанты обстреляли завод в Киеве, который производил комплектующие к ракетам "Нептун". Ими ВСУ нанесли удар по крейсеру "Москва"

Об этом сообщается в Facebook госконцерна "Укроборонпром".
"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – утопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до $1 млрд. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора", – говорится в сообщении.
В "Укроборонпроме" не уточнили подробностей состояния дел на предприятии, попросив "ограничиться информацией, предоставляемой официальными источниками по собственной инициативе".
"Хотим отметить: несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы наших оборонных предприятий, Украине есть чем воевать. Динамика поступления военной и специальной техники в мощнейшую армию мира – Вооруженные силы Украины – только растет", – отмечается в сообщении.
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщал, что 15 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в регионе.
О ракетном ударе по заводу "Визар" сообщали в минобороны РФ в Facebook. Официальный представитель оборонного ведомства оккупантов Игорь Конашенков заявил, что в результате удара "уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.