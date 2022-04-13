ВСУ подбили крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ – Одесская ОВА и ОПУ

Первым об этом сообщил украинский волонтер и блогер Александр Карпюк (Serg Marco).

"Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", – написал он в Facebook около 21.00.

Позже информацию подтвердили руководитель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Ракетный крейсер "Москва" пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", – сообщил Марченко в Telegram.

О том, что крейсер "Москва" последовал за "русским кораблем", написал в Telegram и Ермак.

В интервью YouTube-каналу "Фейгин LIVE" советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что крейсер находится в Черном море и "сильно горит".

"А штурмовое море, и неизвестно, удастся ли им оказать соответствующую помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло: то ли два матроса покурили не в том месте, то ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. Как-то не везет. Как Белгороду не везло, так и "Москве" не повезло", – сказал Арестович.

Он заявил, что именно крейсер "Москва" наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны.

"Это тот корабль, который посылали на хер, на х...й, прямо скажем [украинские военнослужащие], – подчеркнул Арестович. – Таким образом сработала старая военная пословица: Земля, конечно, круглая, но имеет форму чемодана".

Источники "Украинской правды" в разведке рассказали, что на помощь "Москве" пришли четыре российских технических судна.

"По имеющейся информации, "Москва" исчезла с радара. В том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно, происходит спасательная операция. Это произошло [на расстоянии] около 20 морских миль от острова Змеиный", – сказал собеседник издания.

Четыре дня назад, 10 апреля, крейсер "Москва" стоял на якоре в Севастопольской бухте напротив Аполлоновой бухты, сообщило издание "Крым.Реалии". На крейсере, по словам очевидцев, были закрашены бортовой номер и название.

Russian Project 1164 Atlant class guided missile cruiser Moskva spotted near Sevastapol today pic.twitter.com/AOGcFm35ci — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 10, 2022