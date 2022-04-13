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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ подбили крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ – Одесская ОВА и ОПУ

ВСУ подбили крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ – Одесская ОВА и ОПУ / ГОРДОН

Фото: EPA

Различные источники сообщают, что 13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота России.

Первым об этом сообщил украинский волонтер и блогер Александр Карпюк (Serg Marco).

"Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", – написал он в Facebook около 21.00. 

https://www.facebook.com/serg.marco/posts/3223179567999876

Позже информацию подтвердили руководитель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко и глава Офиса президента Андрей Ермак. 

"Ракетный крейсер "Москва" пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", – сообщил Марченко в Telegram. 

О том, что крейсер "Москва" последовал за "русским кораблем", написал в Telegram и Ермак. 

В интервью YouTube-каналу "Фейгин LIVE" советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что крейсер находится в Черном море и "сильно горит".

"А штурмовое море, и неизвестно, удастся ли им оказать соответствующую помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло: то ли два матроса покурили не в том месте, то ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. Как-то не везет. Как Белгороду не везло, так и "Москве" не повезло", – сказал Арестович. 

Он заявил, что именно крейсер "Москва" наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны.

"Это тот корабль, который посылали на хер, на х...й, прямо скажем [украинские военнослужащие], – подчеркнул Арестович. – Таким образом сработала старая военная пословица: Земля, конечно, круглая, но имеет форму чемодана". 

Источники "Украинской правды" в разведке рассказали, что на помощь "Москве" пришли четыре российских технических судна.

"По имеющейся информации, "Москва" исчезла с радара. В том районе сейчас также находятся другие корабли корабельной группировки врага, возможно, происходит спасательная операция. Это произошло [на расстоянии] около 20 морских миль от острова Змеиный", – сказал собеседник издания. 

Четыре дня назад, 10 апреля, крейсер "Москва" стоял на якоре в Севастопольской бухте напротив Аполлоновой бухты, сообщило издание "Крым.Реалии". На крейсере, по словам очевидцев, были закрашены бортовой номер и название. 

Контекст:

Крейсер "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве, спущен на воду в 1979 году, сообщается на сайте министерства обороны РФ. Экипаж корабля состоит из 680 человек. Крейсер оснащен противокорабельными ракетными комплексами "Базальт" ("Вулкан"), зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса", артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, установкой торпедных аппаратов и установкой реактивных глубинных бомбометов РБУ-6000.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили семь кораблей и катеров противник. В частности, 24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. Позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два корабля – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, корабль, армия РФ, Алексей Арестович, ВСУ, российская агрессия, Одесская ОГА, война России против Украины, Нептун, российский корабль, остров Змеиный, Максим Марченко
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