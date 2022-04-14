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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ подтвердило, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения

Журналисты называют "Москву" одним из самых мощных боевых кораблей в мире
Журналисты называют "Москву" одним из самых мощных боевых кораблей в мире
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны России 14 апреля подтвердило, что флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва" – "получил серьезные повреждения", сообщило агентство "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что на корабле произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас.

Министерство утверждает, что экипаж полностью эвакуирован (его количество не уточняется). 

Что спровоцировало пожар, в ведомстве не уточнили, отметив, что "причины пожара устанавливаются". 

Аналогичное сообщение разместило в Telegram и ТАСС, но издание The Insider обратило внимание, что вскоре агентство убрало из публикации слово "полностью". 

Вечером 13 апреля украинские официальные лица, в частности, руководитель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко, сообщили, что по "Москве" украинские военнослужащие нанесли удар с помощью ракеты "Нептун". В результате этого, по его информации, корабль получил серьезные повреждения. 

По данным волонтера и блогера Александра Карпюка (Serg Marco), ударов было два. 

Источники "Украинской правды" в разведке рассказали, что в момент удара "Москва" находилась в Черном море на расстоянии около 20 морских миль от острова Змеиный. 

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что спасательные мероприятия были осложнены погодными условиями – в море был шторм. Он напомнил, что именно этот крейсер наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны и именно ему украинские военнослужащие адресовали слова: "Русский военный корабль, иди на х...й!".

CNN подтвердил, что в районе поражения крейсера была штормовая погода. Именно поэтому получить спутниковые снимки корабля не представляется возможным.

Журналист Forbes Дэвид Экс, который специализируется на теме обороны, назвал факт атаки на "Москву" "невероятным". 

"Это один из самых мощных боевых кораблей в мире, – написал журналист в Twitter. – Ситуация России становится хуже. Никогда Турция не допустит в Черное море один из оставшихся двух крейсеров типа "Слава" вместо "Москвы". Россия потеряла половину своей военно-морской огневой мощи у берегов Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО". 

Контекст:

Крейсер "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве, спущен на воду в 1979 году, сообщается на сайте министерства обороны РФ. Крейсер оснащен противокорабельными ракетными комплексами "Базальт" ("Вулкан"), зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса", артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, установкой торпедных аппаратов и установкой реактивных глубинных бомбометов РБУ-6000.

По данным министерства обороны, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. 

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 13 апреля, с начала войны Россия потеряла семь кораблей и катеров противника. В частности, 24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. Позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два корабля – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Черное море, крейсер, российская агрессия, война России против Украины, Нептун, ракета, остров Змеиный
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