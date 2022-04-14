Минобороны РФ подтвердило, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения

В ведомстве отметили, что на корабле произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас.

Министерство утверждает, что экипаж полностью эвакуирован (его количество не уточняется).

Что спровоцировало пожар, в ведомстве не уточнили, отметив, что "причины пожара устанавливаются".

Аналогичное сообщение разместило в Telegram и ТАСС, но издание The Insider обратило внимание, что вскоре агентство убрало из публикации слово "полностью".

Вечером 13 апреля украинские официальные лица, в частности, руководитель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко, сообщили, что по "Москве" украинские военнослужащие нанесли удар с помощью ракеты "Нептун". В результате этого, по его информации, корабль получил серьезные повреждения.

По данным волонтера и блогера Александра Карпюка (Serg Marco), ударов было два.

Источники "Украинской правды" в разведке рассказали, что в момент удара "Москва" находилась в Черном море на расстоянии около 20 морских миль от острова Змеиный.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что спасательные мероприятия были осложнены погодными условиями – в море был шторм. Он напомнил, что именно этот крейсер наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны и именно ему украинские военнослужащие адресовали слова: "Русский военный корабль, иди на х...й!".

CNN подтвердил, что в районе поражения крейсера была штормовая погода. Именно поэтому получить спутниковые снимки корабля не представляется возможным.

Журналист Forbes Дэвид Экс, который специализируется на теме обороны, назвал факт атаки на "Москву" "невероятным".

"Это один из самых мощных боевых кораблей в мире, – написал журналист в Twitter. – Ситуация России становится хуже. Никогда Турция не допустит в Черное море один из оставшихся двух крейсеров типа "Слава" вместо "Москвы". Россия потеряла половину своей военно-морской огневой мощи у берегов Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО".

Incredible. The Russian Black Sea Fleet flagship ‘Moskva’ is on fire off Odessa. Crew has abandoned ship. Ukrainians claim they hit her with two Neptune missiles. Moscow says it’s an accidental blaze. This is one of the most powerful warships in the world. https://t.co/9AfpVZU8kq — David Axe (@daxe) April 13, 2022

It gets worse for Russia. No way will Turkey allow one of the remaining two ‘Slava’-class cruisers into the Black Sea to replace ‘Moskva.’ Russia lost half its naval firepower off Ukraine and can’t restore it without going to war with NATO. https://t.co/qUePXe9qsO — David Axe (@daxe) April 13, 2022