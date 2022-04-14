Крейсер "Москва" все еще борется с пожаром и, вероятно, не может идти своим ходом – Пентагон

Кирби: Мы не уверены в том, что корабль все еще способен идти своим ходом Фото: defense.gov

Собеседник журналистов отметил, что в Пентагоне не могут подтвердить, что стало причиной пожара на борту крейсера, но считают, что повреждения корабль получил существенные.

По оценке американского оборонного ведомства, на борту "Москвы" продолжается пожар и она двигается на восток, предположительно, в оккупированный Севастополь.

Глава Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко в Telegram сообщил вечером, что "ракетный крейсер "Москва", который был подбит нашими ракетами вчера, догорает в Черном море".

Минобороны США заметило еще одну "активность" в Черном море – другие суда, которые были поблизости "Москвы" или в северной части акватории, переместились на юг после того, как крейсер получил повреждения.

На пресс-конференции вечером 14 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что минобороны изменило оценку возможности "Москвы" передвигаться своим ходом. Трансляция брифинга велась в Twitter.

"Сегодня утром мы предполагали, что судно "Москва" движется своим ходом. Мы больше не можем быть в этом уверены. Во второй половине дня мы не уверены в том, что корабль все еще способен идти своим ходом", – сказал он.

По данным Кирби, "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/Pe5L4fmqmS — Department of Defense * (@DeptofDefense) April 14, 2022