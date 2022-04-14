Крейсер "Москва" все еще борется с пожаром и, вероятно, не может идти своим ходом – Пентагон

Собеседник журналистов отметил, что в Пентагоне не могут подтвердить, что стало причиной пожара на борту крейсера, но считают, что повреждения корабль получил существенные.
По оценке американского оборонного ведомства, на борту "Москвы" продолжается пожар и она двигается на восток, предположительно, в оккупированный Севастополь.
Глава Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко в Telegram сообщил вечером, что "ракетный крейсер "Москва", который был подбит нашими ракетами вчера, догорает в Черном море".
Минобороны США заметило еще одну "активность" в Черном море – другие суда, которые были поблизости "Москвы" или в северной части акватории, переместились на юг после того, как крейсер получил повреждения.
На пресс-конференции вечером 14 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что минобороны изменило оценку возможности "Москвы" передвигаться своим ходом. Трансляция брифинга велась в Twitter.
"Сегодня утром мы предполагали, что судно "Москва" движется своим ходом. Мы больше не можем быть в этом уверены. Во второй половине дня мы не уверены в том, что корабль все еще способен идти своим ходом", – сказал он.
По данным Кирби, "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.
LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/Pe5L4fmqmS— Department of Defense * (@DeptofDefense) April 14, 2022
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. Марченко сообщал, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы ОП Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных.