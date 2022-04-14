Сын судостроителя, построившего крейсер "Москва": Русская слава догорает у берегов Украины

Крейсер "Слава" в 1995 году был переименован в "Москву" Фото: depositphotos.com

"Гибель крейсера "Москва" для меня особенно значима по совершенно личным причинам. Этот тяжелый крейсер был построен на Николаевском кораблестроительном заводе в 1976–1982 годах. Тогда всем военным надводным кораблестроением в СССР руководил мой отец [контр-адмирал Борис Зубов]", – отметил историк.

Главным кораблем проекта был ракетный крейсер "Слава", в 1995 году переименованный в "Москву". По словам Зубова, первое название корабль получил в память о русском броненосце, защищавшем Моозундский архипелаг в сентябре 1917 года.

"Эти корабли полностью нейтрализуют американский авианосный флот, объяснял он мне в то время. Их ракеты уничтожат любое авианосное соединение на расстоянии десятков километров. И они имеют практически 100% противовоздушную защиту. Это последнее слово в технологии военно-морского флота. Так и было в начале 1980-х, 40 лет назад", – подчеркнул Зубов.

Он рассказал, что Борис Зубов гордился тем, что "Слава" сопровождала лайнер "Максим Горький" на мальтийскую встречу президента СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша в 1989 году.

"Отец успел увидеть многое за свою долгую жизнь. Он умер в августе 2007 года, в 96 лет. Но, слава Богу, он не увидел, как бездарно и постыдно использовали его гордость, крейсер "Славу" ("Москву") нынешние российские стратеги. Использовать противоавианосное оружие сдерживания в качестве корабля огневой поддержки высадки десанта само по себе крупная военная ошибка. Тем более если у противника имеются крылатые антикорабельные ракеты, а системы ПВО крейсера устарели", – считает историк.

Зубов заявил, что политика в РФ превратилась "в безответственную и ужасную по результату игру в солдатики, в морской бой, только не на листе бумаги".

"Когда-то отец надел парадный адмиральский мундир, чтобы отдать честь вновь поднятому на крейсере "Слава" Андреевском флагу в 1992 году. Теперь этот флаг спущен. Русская слава догорает у берегов Украины. Сколько моряков погибло и изувечено, я не знаю", – резюмировал он.

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