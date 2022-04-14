Сын судостроителя, построившего крейсер "Москва": Русская слава догорает у берегов Украины

"Гибель крейсера "Москва" для меня особенно значима по совершенно личным причинам. Этот тяжелый крейсер был построен на Николаевском кораблестроительном заводе в 1976–1982 годах. Тогда всем военным надводным кораблестроением в СССР руководил мой отец [контр-адмирал Борис Зубов]", – отметил историк.
Главным кораблем проекта был ракетный крейсер "Слава", в 1995 году переименованный в "Москву". По словам Зубова, первое название корабль получил в память о русском броненосце, защищавшем Моозундский архипелаг в сентябре 1917 года.
"Эти корабли полностью нейтрализуют американский авианосный флот, объяснял он мне в то время. Их ракеты уничтожат любое авианосное соединение на расстоянии десятков километров. И они имеют практически 100% противовоздушную защиту. Это последнее слово в технологии военно-морского флота. Так и было в начале 1980-х, 40 лет назад", – подчеркнул Зубов.
Он рассказал, что Борис Зубов гордился тем, что "Слава" сопровождала лайнер "Максим Горький" на мальтийскую встречу президента СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша в 1989 году.
"Отец успел увидеть многое за свою долгую жизнь. Он умер в августе 2007 года, в 96 лет. Но, слава Богу, он не увидел, как бездарно и постыдно использовали его гордость, крейсер "Славу" ("Москву") нынешние российские стратеги. Использовать противоавианосное оружие сдерживания в качестве корабля огневой поддержки высадки десанта само по себе крупная военная ошибка. Тем более если у противника имеются крылатые антикорабельные ракеты, а системы ПВО крейсера устарели", – считает историк.
Зубов заявил, что политика в РФ превратилась "в безответственную и ужасную по результату игру в солдатики, в морской бой, только не на листе бумаги".
"Когда-то отец надел парадный адмиральский мундир, чтобы отдать честь вновь поднятому на крейсере "Слава" Андреевском флагу в 1992 году. Теперь этот флаг спущен. Русская слава догорает у берегов Украины. Сколько моряков погибло и изувечено, я не знаю", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Крейсер "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве, спущен на воду в 1979 году, сообщается на сайте министерства обороны РФ. Крейсер оснащен противокорабельными ракетными комплексами "Базальт" ("Вулкан"), зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса", артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, установкой торпедных аппаратов и установкой реактивных глубинных бомбометов РБУ-6000.
Вечером 13 апреля 2022 года украинские официальные лица, в частности руководитель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко, сообщили, что по "Москве" украинские военнослужащие нанесли удар с помощью ракеты "Нептун". В результате этого, по его информации, корабль получил серьезные повреждения. По данным волонтера и блогера Александра Карпюка (Serg Marco), ударов было два.
Источники "Украинской правды" в разведке рассказали, что в момент удара "Москва" находилась в Черном море на расстоянии около 20 морских миль от острова Змеиный.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что спасательные мероприятия были осложнены погодными условиями – в море был шторм. Он напомнил, что именно этот крейсер наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны и именно ему украинские военнослужащие адресовали слова: "Русский военный корабль, иди на х...й!"
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации Арестовича, на борту было 510 членов экипажа.
Журналист Forbes Дэвид Экс, который специализируется на теме обороны, назвал факт атаки на "Москву" "невероятным". "Это один из самых мощных боевых кораблей в мире, – написал журналист в Twitter. – Ситуация России становится хуже. Никогда Турция не допустит в Черное море один из оставшихся двух крейсеров типа "Слава" вместо "Москвы". Россия потеряла половину своей военно-морской огневой мощи у берегов Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО".
Министерство обороны России 14 апреля подтвердило, что крейсер "получил серьезные повреждения". Однако в ведомстве заявили, что на корабле якобы произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 14 апреля, с начала войны Россия потеряла семь кораблей. В частности, 24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. Позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два корабля – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.