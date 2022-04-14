На крейсере "Москва" находились 16 крылатых ракет, теперь в Черном море у России осталось 56 таких ракет – журналист

"После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, находящийся в Черном море суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ уменьшился с 72 до 56", – подчеркнул журналист.

По его словам, в Черном море находятся еще девять российских судов с крылатыми ракетами "Калибр":

фрегат "Адмирал Эссен" (восемь ракет); фрегат "Адмирал Макаров" (восемь ракет); корвет "Вышний Волочек" (восемь ракет); корвет "Ингушетия" (восемь ракет); корвет Грайворон (восемь ракет); подлодка "Ростов-на-Дону" (четыре ракеты); подлодка "Старый Оскол" (четыре ракеты); подлодка "Великий Новгород" (четыре ракеты); подлодка "Колпино" (четыре ракеты).

Клименко также уточнил, что ракетные корабли РФ есть и в Средиземном море, однако они "застряли" там из-за перекрытия проливов Турцией.