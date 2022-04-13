ВСУ сбили два самолета российских оккупантов в Харьковской области – ОВА

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковщины, – написал он. – Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно защищающие Харьковскую область".
Информацию о сбитых вражеских самолетах в Facebook подтвердило командование Воздушных сил ВСУ.
"Минус еще два истребителя российских оккупантов! Сегодня, 13 апреля, в Харьковской области подразделениями зенитных ракетных войск сбиты два истребителя оккупантов. Тип сбитых самолетов устанавливается", – говорится в сообщении.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ на утро 13 апреля, оккупанты с начала войны в Украине (24 февраля) потеряли 158 самолетов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы его захватить.
Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял Синегубов.
О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
8 апреля компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, на которых видно 13-километровую колонну с российской военной техникой вблизи поселка Великий Бурлук Харьковской области. 10 апреля Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма Харьковской области. Он не уточнил, одна ли это колонна.