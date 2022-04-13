ВСУ сбили два самолета российских оккупантов в Харьковской области – ОВА

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковщины, – написал он. – Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно защищающие Харьковскую область".

Информацию о сбитых вражеских самолетах в Facebook подтвердило командование Воздушных сил ВСУ.

"Минус еще два истребителя российских оккупантов! Сегодня, 13 апреля, в Харьковской области подразделениями зенитных ракетных войск сбиты два истребителя оккупантов. Тип сбитых самолетов устанавливается", – говорится в сообщении.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на утро 13 апреля, оккупанты с начала войны в Украине (24 февраля) потеряли 158 самолетов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)