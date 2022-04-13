ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили два самолета российских оккупантов в Харьковской области – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолеты оккупантов сбиты подразделениями зенитных ракетных войск, отметило командование Воздушных сил ВСУ
Самолеты оккупантов сбиты подразделениями зенитных ракетных войск, отметило командование Воздушных сил ВСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 апреля сбили два самолета российских оккупационных войск в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ сбили два российских самолета, атаковавших населенные пункты Харьковщины, – написал он. – Верим в наши Вооруженные силы Украины, круглосуточно защищающие Харьковскую область".

Информацию о сбитых вражеских самолетах в Facebook подтвердило командование Воздушных сил ВСУ.

"Минус еще два истребителя российских оккупантов! Сегодня, 13 апреля, в Харьковской области подразделениями зенитных ракетных войск сбиты два истребителя оккупантов. Тип сбитых самолетов устанавливается", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/352742926893662

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на утро 13 апреля, оккупанты с начала войны в Украине (24 февраля) потеряли 158 самолетов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы его захватить.

Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял Синегубов.

О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

8 апреля компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, на которых видно 13-километровую колонну с российской военной техникой вблизи поселка Великий Бурлук Харьковской области. 10 апреля Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма Харьковской области. Он не уточнил, одна ли это колонна.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Харьковская ОГА, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (122555)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (50451)
3
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (28426)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (27512)
5
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (26711)
6
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25470)
7
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (23621)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23129)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS