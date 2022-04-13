Украинские военные сбили российский Су-25 – командование Воздушных сил ВСУ

"12 апреля на востоке и юге Украины, где больше всего осуществляет авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Так что интенсивность полетов вражеской авиации была низкой. Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25!" – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что это 300-я по счету воздушная цель российских войск, которую сбили украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)