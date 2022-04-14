"Очаг возгорания локализован". Минобороны РФ утверждает, что крейсер "Москва" остается на плаву

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что "открытого горения на крейсере нет, взрывы боеприпасов прекращены, а очаг возгорания локализован".

Также в минобороны России сказали, что основное ракетное вооружение "Москвы" не повреждено, экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота, а сам крейсер сейчас "пытаются буксировать в порт".

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, о ситуации с крейсером доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Контекст:

Крейсер "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве, спущен на воду в 1979 году, сообщается на сайте министерства обороны РФ. Крейсер оснащен противокорабельными ракетными комплексами "Базальт" ("Вулкан"), зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса", артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, установкой торпедных аппаратов и установкой реактивных глубинных бомбометов РБУ-6000.

Вечером 13 апреля 2022 года украинские официальные лица, в частности руководитель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко, сообщили, что по "Москве" украинские военнослужащие нанесли удар с помощью ракеты "Нептун". В результате этого, по его информации, корабль получил серьезные повреждения. По данным волонтера и блогера Александра Карпюка (Serg Marco), ударов было два.

Источники "Украинской правды" в разведке рассказали, что в момент удара "Москва" находилась в Черном море на расстоянии около 20 морских миль от острова Змеиный.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что спасательные мероприятия были осложнены погодными условиями – в море был шторм. Он напомнил, что именно этот крейсер наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны и именно ему украинские военнослужащие адресовали слова: "Русский военный корабль, иди на х...й!"

По данным министерства обороны, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации Арестовича, на борту было 510 членов экипажа.

Журналист Forbes Дэвид Экс, который специализируется на теме обороны, назвал факт атаки на "Москву" "невероятным". "Это один из самых мощных боевых кораблей в мире, – написал журналист в Twitter. – Ситуация России становится хуже. Никогда Турция не допустит в Черное море один из оставшихся двух крейсеров типа "Слава" вместо "Москвы". Россия потеряла половину своей военно-морской огневой мощи у берегов Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО".

Министерство обороны России 14 апреля подтвердило, что крейсер "получил серьезные повреждения". Однако в ведомстве заявили, что на корабле якобы произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 13 апреля, с начала войны Россия потеряла семь кораблей и катеров противника. В частности, 24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. Позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два корабля – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.