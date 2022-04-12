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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Нашим военным не нужно идти до Москвы, можно просто наносить удары по военной инфраструктуре РФ

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Гармаш: Западные партнеры не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории
Гармаш: Западные партнеры не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории
Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Проводя контрнаступление, украинским военнослужащим не нужно пытаться захватить Москву. Такое мнение в комментарии "Обозревателю" выразил журналист Сергей Гармаш.

"Нам не нужно идти до Москвы, потому что это может быть воспринято как угроза существованию российского государства и привести к применению ядерного оружия. Мы будем выглядеть как агрессор", – пояснил журналист.

Он считает, ряд западных политиков по-прежнему опасаются президента РФ Владимира Путина.

"А просто наносить удары по военной инфраструктуре – по аэродромам, с которых взлетают самолеты, которые бомбят нас, по ракетным установкам, из которых стреляют по нам, – это нужно делать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем этого сделать, потому что наши западные партнеры очень боятся Путина и не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории", – отметил Гармаш.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.

Теги: Россия, Украина, военные, вооружение, Сергей Гармаш, война России против Украины
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