Гармаш: Нашим военным не нужно идти до Москвы, можно просто наносить удары по военной инфраструктуре РФ

"Нам не нужно идти до Москвы, потому что это может быть воспринято как угроза существованию российского государства и привести к применению ядерного оружия. Мы будем выглядеть как агрессор", – пояснил журналист.
Он считает, ряд западных политиков по-прежнему опасаются президента РФ Владимира Путина.
"А просто наносить удары по военной инфраструктуре – по аэродромам, с которых взлетают самолеты, которые бомбят нас, по ракетным установкам, из которых стреляют по нам, – это нужно делать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем этого сделать, потому что наши западные партнеры очень боятся Путина и не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории", – отметил Гармаш.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.
По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.
Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.