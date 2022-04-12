Гармаш: Нашим военным не нужно идти до Москвы, можно просто наносить удары по военной инфраструктуре РФ

Гармаш: Западные партнеры не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории Фото: Сергей Гармаш / Facebook

"Нам не нужно идти до Москвы, потому что это может быть воспринято как угроза существованию российского государства и привести к применению ядерного оружия. Мы будем выглядеть как агрессор", – пояснил журналист.

Он считает, ряд западных политиков по-прежнему опасаются президента РФ Владимира Путина.

"А просто наносить удары по военной инфраструктуре – по аэродромам, с которых взлетают самолеты, которые бомбят нас, по ракетным установкам, из которых стреляют по нам, – это нужно делать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем этого сделать, потому что наши западные партнеры очень боятся Путина и не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории", – отметил Гармаш.

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