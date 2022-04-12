Российские оккупанты удерживают около 1700 военных и гражданских – Верещук

Среди задержанных 500 женщин, добавила министр.
По ее словам, россияне удерживают священников, журналистов, активистов, городских голов и обычных гражданских в тюрьмах. Верещук заявила, что они содержатся в камерах вместе с преступниками.
Министр объяснила, что это создает трудности: РФ хочет использовать этих людей как фонд обмена, но Украина не имеет пленных гражданских российских граждан для обмена.
Верещук также добавила, что ее беспокоит обращение с пленными украинскими женщинами, и напомнила, как россияне унижали украинских женщин-военных: не разрешали сидеть, брили головы, заставляли каждый день раздеваться на досмотре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине за время войны состоялось несколько обменов пленными. 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.
При этом первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.