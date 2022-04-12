Российские оккупанты удерживают около 1700 военных и гражданских – Верещук

Среди задержанных 500 женщин, добавила министр.

По ее словам, россияне удерживают священников, журналистов, активистов, городских голов и обычных гражданских в тюрьмах. Верещук заявила, что они содержатся в камерах вместе с преступниками.

Министр объяснила, что это создает трудности: РФ хочет использовать этих людей как фонд обмена, но Украина не имеет пленных гражданских российских граждан для обмена.

Верещук также добавила, что ее беспокоит обращение с пленными украинскими женщинами, и напомнила, как россияне унижали украинских женщин-военных: не разрешали сидеть, брили головы, заставляли каждый день раздеваться на досмотре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)