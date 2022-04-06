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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Смотрел на свои кроссовки и думал: еще несколько таких допросов, и лучше повеситься на шнурках". Староста села в Черниговской области о плене в оккупантов

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Красковского избивали в плену и выпытывали данные о ВСУ
Красковского избивали в плену и выпытывали данные о ВСУ
Фото: suspilne.media

Староста Замглайского старостинского округа №1 в Черниговской области Александр Красковский полтора суток пробыл в плену у российских оккупантов. Его пытали, чтобы узнать данные о подразделениях ВСУ. Подробности он рассказал 3 апреля Общественному.

Впервые в Замглай, расположенный неподалеку от поселка Репки, российские военные пришли 28 февраля. Тогда группа местных вместе с Красковским встретила их на въезде в населенный пункт. Разговор с представителем армии РФ он записал на телефон:

– Нас туда вы не хотите пускать?

– Нет, мы ляжем под танки.

– Да мы не будем вас танками… Позиция такова: вы нам ходу не даете?

– Нет.

– Я вас услышал. Я разворачиваюсь и ухожу, чтобы доложить командованию.

Тогда военные не вернулись. Местные же забаррикадировали село: повалили деревья, положили шины, бетонные блоки и более 20 тонн песка на все дороги, ведущих к Замглаю. В центре села установили колокол. Договорились, если он звучит, встречаются в центре и идут живым щитом, чтобы не пропустить российскую армию.

23 марта оккупационные войска подошли к селу с тяжелой техникой и начали разбирать баррикады. Местные действовали по плану.

"Большая часть жителей собралась и пошла им навстречу. Я шел впереди, за мной мужчины, за ними – женщины. Все остановились перед главной баррикадой, а я пошел на переговоры. Я пытался им объяснить, что их здесь никто не хочет видеть, что у нас много стариков, дом-интернат. Тогда же меня и забрали", – рассказывает Красковский.

Российские военные завели мужчину за машину, силой уложили на землю, надели мешок на голову и завязали глаза скотчем, руки стянули стяжкой из пластика. По его словам, его увезли в село Вишневое, где россияне развернули комендатуру. Мужчина говорит, что его завели в помещение школы: только там есть такие подвалы, где его позже содержали.

Старосту сразу начали допрашивать. На первом допросе его били ногами по почкам, печени и лицу, угрожали отрубить пальцы и убить:

"Хотели узнать, какие подразделения ВСУ стоят у нас в тылу. Одна группа вышла, потом вторая заходит. Ощущение, будто они друг друга контролируют. Я думаю, одни были из ФСБ, а другие из ГРУ", – говорит он.

Красковский в прошлом военный, служил в пограничном отряде и участвовал в боевых действиях в Афганистане. Говорит, его допрашивали профессионалы: били так, чтобы он не умер, но страдал.

"Я все не понимал, зачем они набивают мне ноги. Я сижу, а он по ногам сапогами мне бьет. Я это понял через полчаса, когда ноги так набухли, что я не мог ни встать, ни идти. Я был неподвижным", – вспоминает мужчина.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

После допроса Красковского отвели в маленькую холодную комнату в подвале. На земляном полу лежала только фуфайка. Позже принесли бутылку воды. Он слышал, что в соседней комнате есть еще один пленник, однако с ним не разговаривал.

Во время второго допроса его били по ушам так, что из левого пошла кровь – заставляли написать списки проукраинских активистов. В комнате для допросов на трубах под потолком он заметил веревку. Предположил, что был в этой комнате не первым и не последним, кого-то из пленников могли подвешивать за руки или ноги.

"Я, честно говоря, смотрел на свои кроссовки и думал: еще несколько таких допросов, и лучше повеситься на шнурках, чтобы информацию какую-нибудь не выдать. Когда уже забирали из плена, меня практически несли на руках. Сам идти не мог", – говорит он.

В плену мужчина провел полтора дня. Ни разу его не кормили. 25 марта его снова посадили в автомобиль и увезли. Передали в руки представителям местного самоуправления. Во время плена Красковский не видел в лицо никого из тех, кто его принудительно удерживал: все были в балаклавах. По дороге к железнодорожному мосту, где старосту должны были забрать, он имел единственную возможность пообщаться с российским военным об их целях пребывания в Украине.

"Он мне сказал: "Вы не волнуйтесь, будете жить, как жили. Ваша республика останется под вашим флагом и с трезубцем, мы только сменим руководство, сменим этих бандеровцев", – сказал ему один из оккупантов.

На 3 апреля российские военные покинули территорию Репкинского района.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты регулярно похищали на оккупированных территориях глав поселений. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 3 апреля сообщила, что в плену оккупантов все еще находились 11 глав местных общин из Киевской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.

По словам президент Владимира Зеленского, некоторых похищенных чиновников оккупанты убили. В частности, 3 апреля нашли мертвой старосту села Мотыжин Киевской области Ольгу Сухенко. Вместе с ней убили ее мужа и сына.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, похищение, плен, Черниговская область, война России против Украины, российские оккупанты
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