Климкин: Наша цель – победить не только крейсер, но и саму Москву

"Все радуемся, что крейсер "Москва" пошел туда, куда его послали... Однако не забываем, что наша цель – победить не только крейсер, но и саму Москву, иначе они никогда не остановятся. Есть еще и другая хорошая новость, которая многое меняет. Вчера американцы впервые открыто и публично сказали о поставках бронетехники и гаубиц. То же будут делать другие – уже известно", – подчеркнул Климкин.

По его словам, поставки вооружения Украине означают радикальный поворот в войне.

"[Президенту РФ Владимиру] Путину показали, что ему не дадут победить в войне, которую он начал. Более того, подавляющая часть Запада начала откровенно играть в нашу победу, несмотря на пугалки Путина о ядерной войне. Это уже шаг к союзничеству и уровню солидарности как в НАТО, лед тронулся", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)