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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: Наша цель – победить не только крейсер, но и саму Москву

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Климкин: Подавляющая часть Запада начала откровенно играть в нашу победу
Климкин: Подавляющая часть Запада начала откровенно играть в нашу победу
Фото: Pavlo Klimkin / Facebook

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ракетный удар, который нанесли по флагману Черноморского флота РФ крейсеру "Москва" украинские военные, "создал фантастический настрой и расходится волнами по миру". Об этом бывший глава МИД написал 14 апреля в Facebook.

"Все радуемся, что крейсер "Москва" пошел туда, куда его послали... Однако не забываем, что наша цель – победить не только крейсер, но и саму Москву, иначе они никогда не остановятся. Есть еще и другая хорошая новость, которая многое меняет. Вчера американцы впервые открыто и публично сказали о поставках бронетехники и гаубиц. То же будут делать другие – уже известно", – подчеркнул Климкин.

По его словам, поставки вооружения Украине означают радикальный поворот в войне.

"[Президенту РФ Владимиру] Путину показали, что ему не дадут победить в войне, которую он начал. Более того, подавляющая часть Запада начала откровенно играть в нашу победу, несмотря на пугалки Путина о ядерной войне. Это уже шаг к союзничеству и уровню солидарности как в НАТО, лед тронулся", – отметил он.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/535486381271289

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Крейсер "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве, спущен на воду в 1979 году, сообщается на сайте министерства обороны РФ. Крейсер оснащен противокорабельными ракетными комплексами "Базальт" ("Вулкан"), зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса", артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, установкой торпедных аппаратов и установкой реактивных глубинных бомбометов РБУ-6000.

Вечером 13 апреля 2022 года украинские официальные лица, в частности руководитель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко, сообщили, что по "Москве" украинские военнослужащие нанесли удар с помощью ракеты "Нептун". В результате этого, по его информации, корабль получил серьезные повреждения. По данным волонтера и блогера Александра Карпюка (Serg Marco), ударов было два.

Источники "Украинской правды" в разведке рассказали, что в момент удара "Москва" находилась в Черном море на расстоянии около 20 морских миль от острова Змеиный.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что спасательные мероприятия были осложнены погодными условиями – в море был шторм. Он напомнил, что именно этот крейсер наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны и именно ему украинские военнослужащие адресовали слова: "Русский военный корабль, иди на х...й!"

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации Арестовича, на борту было 510 членов экипажа.

Журналист Forbes Дэвид Экс, который специализируется на теме обороны, назвал факт атаки на "Москву" "невероятным". "Это один из самых мощных боевых кораблей в мире, – написал журналист в Twitter. – Ситуация России становится хуже. Никогда Турция не допустит в Черное море один из оставшихся двух крейсеров типа "Слава" вместо "Москвы". Россия потеряла половину своей военно-морской огневой мощи у берегов Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО".

Министерство обороны России 14 апреля подтвердило, что крейсер "получил серьезные повреждения". Однако в ведомстве заявили, что на корабле якобы произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Теги: Украина, Москва, Черное море, корабль, Павел Климкин, крейсер, война России против Украины
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